"إكسترا نيوز" تستعد للإعلان عن برنامج "كل تفاصيله شباب"

كشف الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مفاجأة كبيرة للشباب وهي توفير فرص عديدة للمشاركة في صنع برنامج يعتمد بالكامل على الشباب على قناة "إكسترا نيوز".

وعبر حسابه الشخصي على فيسبوك كتب "الطاهري": "صباح الخير للشباب من سن 18 سنة إلى سن 25، هنعلن اليوم على صفحة إكسترا نيوز عن برنامج جديد".

وأضاف: "اللى هيصنع كل تفاصيله شباب، سواء تقديم أو إعداد أو إخراج أو تصوير أو مونتاج، طريقة التقديم والمحددات المطلوبة فى المتقدمين هتبقى على صفحة إكسترا نيوز".