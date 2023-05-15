الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"إكسترا نيوز" تستعد للإعلان عن برنامج "كل تفاصيله شباب"

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

كشف الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مفاجأة كبيرة للشباب وهي توفير فرص عديدة للمشاركة في صنع برنامج يعتمد بالكامل على الشباب على قناة "إكسترا نيوز".

وعبر حسابه الشخصي على فيسبوك كتب "الطاهري": "صباح الخير للشباب من سن 18 سنة إلى سن 25، هنعلن اليوم على صفحة إكسترا نيوز عن برنامج جديد".

وأضاف: "اللى هيصنع كل تفاصيله شباب، سواء تقديم أو إعداد أو إخراج أو تصوير أو مونتاج، طريقة التقديم والمحددات المطلوبة فى المتقدمين هتبقى على صفحة إكسترا نيوز".

أحمد الطاهري الطاهري برنامج اكسترا نيوز إكسترا

الأكثر قراءة

نتائج انتخابات تركيا 2023| مفاجآت في الرئاسة والبرلمان تعيد رسم التحالفات

تقرير أمريكي: نيتفليكس أخطأت في حق مصر وتاريخها لخدمة أهداف سياسية

الذهب يواصل السقوط.. وعيار 21 بـ2275 جنيهًا للجرام

هل يتولى موسيمانى القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم المقبل؟

"تربية الإسكندرية" تُعلن محو أمية 13 ألف مواطن منذ إنشاء المركز بالجامعة

ضبط المتهمين بسرقة "توك توك" وإصابة صاحبه بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي