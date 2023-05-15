إزالة 32 تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة لـ32 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمركزي منفلوط والفتح، خلال حملات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ21 التي تستمر حتى 19 مايو الجاري، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها.

وأكد اللواء عصام سعد، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن حالات التعدي التي تمت إزالتها خلال يوم واحد كانت 32 حالة على مساحة 1331 مترًا مربعًا أملاكَ دولةٍ مبانيَ، و860 مترًا أراضي زراعية خاصة، حيث تم في مركز منفلوط إزالة 6 حالات تعد على أملاك دولة، بمساحة 750 مترًا، و16 حالة تعد على صرف زراعي على مساحة 291 مترًا، و3 حالة إزالة فورية على مساحة 290 مترًا، وفي مركز الفتح تمت إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية خاصة، على مساحة 860 مترًا.

وأشار إلى أن تلك الحملات تمت بإشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهم.

ولفت إلى أن إجمالي ما تمت إزالته منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة بلغ 413 حالة تعد، على مساحة 34 ألفًا و835 مترًا مربعًا مبانيَ، و1808 فدادين و10 قراريط زراعة على أراضي أملاك دولة، و39 حالة تعد مباني بمساحة 4820 مترًا، و3 حالات على مساحة قيراط و18 سهمًا أراضي زراعية خاصة، بمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن، وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

إزالة مخالفات بناء

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