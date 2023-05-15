الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 32 تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة لـ32 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمركزي منفلوط والفتح، خلال حملات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ21 التي تستمر حتى 19 مايو الجاري، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها.
وأكد اللواء عصام سعد، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأوضح المحافظ أن حالات التعدي التي تمت إزالتها خلال يوم واحد كانت 32 حالة على مساحة 1331 مترًا مربعًا أملاكَ دولةٍ مبانيَ، و860 مترًا أراضي زراعية خاصة، حيث تم في مركز منفلوط إزالة 6 حالات تعد على أملاك دولة، بمساحة 750 مترًا، و16 حالة تعد على صرف زراعي على مساحة 291 مترًا، و3 حالة إزالة فورية على مساحة 290 مترًا، وفي مركز الفتح تمت إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية خاصة، على مساحة 860 مترًا.
وأشار إلى أن تلك الحملات تمت بإشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهم.

ولفت إلى أن إجمالي ما تمت إزالته منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة بلغ 413 حالة تعد، على مساحة 34 ألفًا و835 مترًا مربعًا مبانيَ، و1808 فدادين و10 قراريط زراعة على أراضي أملاك دولة، و39 حالة تعد مباني بمساحة 4820 مترًا، و3 حالات على مساحة قيراط و18 سهمًا أراضي زراعية خاصة، بمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن، وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

إزالة مخالفات بناء

IMG-20230515-WA0058
IMG-20230515-WA0058
IMG-20230515-WA0057
IMG-20230515-WA0057
IMG-20230515-WA0060
IMG-20230515-WA0060
IMG-20230515-WA0059
IMG-20230515-WA0059
IMG-20230515-WA0061
IMG-20230515-WA0061
IMG-20230515-WA0063
IMG-20230515-WA0063
IMG-20230515-WA0062
IMG-20230515-WA0062
IMG-20230515-WA0065
IMG-20230515-WA0065
إتخاذ الإجراءات القانونية أراضي زراعية وأملاك دولة استرداد اراضي الدولة الإجراءات القانونية اللازمة الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة سكرتير عام مساعد المحافظة

الأكثر قراءة

نتائج انتخابات تركيا 2023| مفاجآت في الرئاسة والبرلمان تعيد رسم التحالفات

هل يتولى موسيمانى القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم المقبل؟

تقرير أمريكي: نيتفليكس أخطأت في حق مصر وتاريخها لخدمة أهداف سياسية

انطلاق "صك الأضحية بالتقسيط" في أسوان.. و"التضامن" تؤكد الدور البارز للجمعيات الأهلية

استعدادا للصيف.. رئيس مياه القناه يتابع أعمال تطهير بيارات المحطات وشبكات الصرف الصحي

جامعة سوهاج تنظم رحلة ترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي