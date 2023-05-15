الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لقاءات مع شباب ملتقى "أهل مصر".. قصائد في حب الوطن وعروض فنية لأبناء سيناء

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

استقبلت مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، صباح اليوم، شباب الملتقى الثقافي الحادي عشر "أهل مصر"، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتستقبل فيه ما يقرب من مئة شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية من محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان، ومن الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة القاهرة.

توجهت قافلة شباب أهل مصر لزيارة قصر ثقافة الشيخ زويد وتم التقاط مجموعة من الصور التذكارية وتفقد معرض للكتب من إصدارات قصور الثقافة وورش أشغال يدوية لتطريز الشنط والثوب السيناوي ولوحات الفن التشكيلي.

عقد بالقصر لقاء ثقافي مع الشباب بحضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ومحمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، وعدد من الإعلاميين، وخلال اللقاء أكدت الدكتورة حنان موسى اهتمام هيئة قصور الثقافة بشباب المحافظات الحدودية وحرصها على تقديم برامج ثقافية وفنية لهم في إطار مبدأ العدالة الثقافية، وأن سيناء تلك البقعة العزيزة على قلب كل مصري تستقبل اليوم شباب مصر أملا في مستقبل واعد بعد أن عاد إليها الأمن والأمان، ورحب محمد نبيل بالحضور في قصر ثقافة الشيخ زويد ودعى الشباب لقضاء ملتقى ثقافي مميز بين أهل العريش يعود عليهم بالنفع في مستقبلهم وأن يحافظوا على أرض العريش الغالية.

وشهد اللقاء حوارات مع بعض شباب الملتقى منهم محمد تبارك من محافظة أسوان، وياسمين عبد الحميد من القاهرة، وتقى مجدي من الوادي الجديد، وإسماعيل حامد من أبو رماد، عن انطباعهم عن سيناء بعد زيارتهم لها وسعادتهم بالمشاركة في الملتقى، كما رحب شباب شمال سيناء عيد محمد سليمان وعبد الرحمن السعيد ومصعب محمد؛ بشباب الملتقى، أعقب ذلك قصيدة شعرية بعنوان "في حب مصر" ألقاها الدكتور حاتم عبد الهادي رئيس نادي أدب شمال سيناء، وقصيدة "اديني ودنك يا مصر" للشاعر محمد ناجي حبيشة، وقصيدة عن سيناء لسلمي جمعاني رئيس نادي أدب الشيخ زويد، وأقيم عرض فني للفرقة التلقائية بشمال سيناء، وعرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة الشيخ زويد.

يشار إلى أن الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع فرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء، ويأتي ضمن البرنامج الرئاسي "أهل مصر" الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية، ويشهد قصر ثقافة العريش الليلة انطلاق فعاليات الورش الفنية والحرفية للملتقى والتي تضم ورش الديكوباج والحلي والجلد الطبيعي والنحاس والتشكيل بالورق لعمل مجسمات والخيامية إلى جانب ورشة دراما مسرحية، بهدف تمكين تعلم عدة فنون وحرف تكون نواة لمشروعات صغيرة، والعمل على اكتشاف ورعاية موهوبي المحافظات الحدودية.

مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء شباب الملتقى الثقافي الحادي عشر أهل مصر الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

الأكثر قراءة

جامعة أسيوط تشهد الجلسة الختامية لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي "MOIC"

محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لشكوى 22 مواطنا

15 يونيو.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"داعش حلوان"

توسعة نطاق تطبيق منظومة الجمع السكني من أمام الوحدات السكنية بالإسكندرية

الحكم فى استئناف لاعب شهير على حبسه سنة لسرقة ورقة زواج عرفى 31 مايو

الانتخابات التركية: لا فائز فى انتخابات الرئاسة وسنجرى جولة ثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي