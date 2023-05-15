لقاءات مع شباب ملتقى "أهل مصر".. قصائد في حب الوطن وعروض فنية لأبناء سيناء

استقبلت مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، صباح اليوم، شباب الملتقى الثقافي الحادي عشر "أهل مصر"، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتستقبل فيه ما يقرب من مئة شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية من محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان، ومن الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة القاهرة.

توجهت قافلة شباب أهل مصر لزيارة قصر ثقافة الشيخ زويد وتم التقاط مجموعة من الصور التذكارية وتفقد معرض للكتب من إصدارات قصور الثقافة وورش أشغال يدوية لتطريز الشنط والثوب السيناوي ولوحات الفن التشكيلي.

عقد بالقصر لقاء ثقافي مع الشباب بحضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ومحمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، وعدد من الإعلاميين، وخلال اللقاء أكدت الدكتورة حنان موسى اهتمام هيئة قصور الثقافة بشباب المحافظات الحدودية وحرصها على تقديم برامج ثقافية وفنية لهم في إطار مبدأ العدالة الثقافية، وأن سيناء تلك البقعة العزيزة على قلب كل مصري تستقبل اليوم شباب مصر أملا في مستقبل واعد بعد أن عاد إليها الأمن والأمان، ورحب محمد نبيل بالحضور في قصر ثقافة الشيخ زويد ودعى الشباب لقضاء ملتقى ثقافي مميز بين أهل العريش يعود عليهم بالنفع في مستقبلهم وأن يحافظوا على أرض العريش الغالية.

وشهد اللقاء حوارات مع بعض شباب الملتقى منهم محمد تبارك من محافظة أسوان، وياسمين عبد الحميد من القاهرة، وتقى مجدي من الوادي الجديد، وإسماعيل حامد من أبو رماد، عن انطباعهم عن سيناء بعد زيارتهم لها وسعادتهم بالمشاركة في الملتقى، كما رحب شباب شمال سيناء عيد محمد سليمان وعبد الرحمن السعيد ومصعب محمد؛ بشباب الملتقى، أعقب ذلك قصيدة شعرية بعنوان "في حب مصر" ألقاها الدكتور حاتم عبد الهادي رئيس نادي أدب شمال سيناء، وقصيدة "اديني ودنك يا مصر" للشاعر محمد ناجي حبيشة، وقصيدة عن سيناء لسلمي جمعاني رئيس نادي أدب الشيخ زويد، وأقيم عرض فني للفرقة التلقائية بشمال سيناء، وعرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة الشيخ زويد.

يشار إلى أن الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع فرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء، ويأتي ضمن البرنامج الرئاسي "أهل مصر" الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية، ويشهد قصر ثقافة العريش الليلة انطلاق فعاليات الورش الفنية والحرفية للملتقى والتي تضم ورش الديكوباج والحلي والجلد الطبيعي والنحاس والتشكيل بالورق لعمل مجسمات والخيامية إلى جانب ورشة دراما مسرحية، بهدف تمكين تعلم عدة فنون وحرف تكون نواة لمشروعات صغيرة، والعمل على اكتشاف ورعاية موهوبي المحافظات الحدودية.