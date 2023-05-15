الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" ترصد استمرار استقبال العائدين من السودان (فيديو)

العائدين من السودان
العائدين من السودان

رصد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من ميناء أبوسمبل النهرى، استمرار استقبال العائدين من السودان، قائلًا إن العبور أصبح مقتصرًا على الجانب السوداني فقط، وقل بشكل ملحوظ عبور المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات. 

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" من ميناء أبوسمبل النهرى أن السلطات المصرية ما زالت تقدم كل الدعم اللازم، واليوم يمر شهر على اندلاع الأزمة السودانية وما زالت الأوضاع مستمرة كما هي بل تزداد سوءًا، وهناك ارتفاع في أسعار السلع الغذائية بنسبة أربعة أضعاف. 

وتابع أن هناك عبارات أخرى تعمل فى الجانب الاقتصادى، وعبور الدعم الدوائى القادم من منظمة اليونيسف من الجانب المصرى إلى الحدود السودانية، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا متعدد الصور من الدولة المصرية للجانب السودانى، مؤكدًا أن هناك تكرار شكر من الجانب السودانى للدولة المصرية.

 

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