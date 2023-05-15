عمرو إمام: مناقشة مناهضة التمييز فى الحوار الوطنى أمر مهم للغاية (فيديو)

أكد الحقوقي عمرو إمام، أن طرح نقاش مناهضة التمييز في الحوار الوطني أمر مهم للغاية في هذا التوقيت، موضحًا أن المخرجات لها علاقة بأمور كثيرة ذات صلة.

وأضاف إمام، خلال تصريحاته عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن المخرجات يجب أن تكون ذات صلة بالمجتمع نفسه، وحتى لو الدولة لها رغبة في تأسيس مفوضية لمكافحة التمييز، فإن الوعي الجمعي المصري يعاني من مشكلة ضخمة ذات صلة بأن التمييز سمة أساسية.

التمييز هو الاستعلاء والعنصرية والتنمر

ولفت الحقوقي، إلى أن التمييز هو الاستعلاء والعنصرية والتنمر، وفي مصر تحديًدا أي شخص أعلى من شخص آخر درجة، فإنه يمارس التمييز عليه، حتى لو لم يكن متعمدًا، لأن التمييز أصبح طبعًا ووعيًا مجتمعيًا.

ونوه بأن محاربة التمييز في حاجة إلى جيل كامل يحاربه منذ الطفولة حتى مرحلة الشباب، ويجب أن نقدم له المحتوى المناسب لمعرفة قيمة وأهمية الإنسان وضرورة تقدير الآخرين.