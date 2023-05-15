الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو إمام: مناقشة مناهضة التمييز فى الحوار الوطنى أمر مهم للغاية (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد الحقوقي عمرو إمام، أن طرح نقاش مناهضة التمييز في الحوار الوطني أمر مهم للغاية في هذا التوقيت، موضحًا أن المخرجات لها علاقة بأمور كثيرة ذات صلة. 

وأضاف إمام، خلال تصريحاته عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن المخرجات يجب أن تكون ذات صلة بالمجتمع نفسه، وحتى لو الدولة لها رغبة في تأسيس مفوضية لمكافحة التمييز، فإن الوعي الجمعي المصري يعاني من مشكلة ضخمة ذات صلة بأن التمييز سمة أساسية. 

 

التمييز هو الاستعلاء والعنصرية والتنمر

ولفت الحقوقي، إلى أن التمييز هو الاستعلاء والعنصرية والتنمر، وفي مصر تحديًدا أي شخص أعلى من شخص آخر درجة، فإنه يمارس التمييز عليه، حتى لو لم يكن متعمدًا، لأن التمييز أصبح طبعًا ووعيًا مجتمعيًا.

ونوه بأن محاربة التمييز في حاجة إلى جيل كامل يحاربه منذ الطفولة حتى مرحلة الشباب، ويجب أن نقدم له المحتوى المناسب لمعرفة قيمة وأهمية الإنسان وضرورة تقدير الآخرين.

الحوار الوطنى مناهضة التمييز نقاش أمر مهم للغاية مناهضة التمييز عمرو إمام

مواد متعلقة

تفاصيل انطلاق مشروع "ابدأ حلمك" في مسارح العريش ومدن شمال سيناء (فيديو)

طلعت عبد القوى: الاتحادات التعاونية تخدم 25 مليون مواطن (فيديو)

نيفين مسعد: لم أصادف تجربة مثل الحوار الوطنى (فيديو)

عصام الصباحى: الحوار الوطنى أمل وطوق نجاة للمواطن البسيط (فيديو)

"الوثائقية" تكشف صدمة محمود رضا بعد وفاة زوجته الأولى السيدة "نديدة" (فيديو)

"الأرصاد": عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بداية من الخميس (فيديو)

شيرين رضا: "والدى كان بيشوف الفيلم الاستعراضى 15 مرة عشان يتعلم حركة رقص واحدة"

"القاهرة الإخبارية" ترصد أهم التحالفات السياسية في انتخابات تركيا (فيديو)

الأكثر قراءة

نتائج انتخابات تركيا 2023| مفاجآت في الرئاسة والبرلمان تعيد رسم التحالفات

هل يتولى موسيمانى القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم المقبل؟

تقرير أمريكي: نيتفليكس أخطأت في حق مصر وتاريخها لخدمة أهداف سياسية

انطلاق "صك الأضحية بالتقسيط" في أسوان.. و"التضامن" تؤكد الدور البارز للجمعيات الأهلية

استعدادا للصيف.. رئيس مياه القناه يتابع أعمال تطهير بيارات المحطات وشبكات الصرف الصحي

جامعة سوهاج تنظم رحلة ترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي