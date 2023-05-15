"تربية الإسكندرية" تُعلن محو أمية 13 ألف مواطن منذ إنشاء المركز بالجامعة

كرم مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور وائل نبيل عبد السلام، نائب رئيس الجامعة الشئون التعليم والطلاب، 19 طالبًا من كلية التربية فاقوا العدد المطلوب فى محو أمية المواطنين خلال مشروع تخرجهم بعدد تجاوز الضعف.

ومن جهته؛ أكد الدكتور وائل نبيل أن جامعة الإسكندرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لمواجهة مشكلة الأمية والقضاء عليها، لافتاً أن الجامعة تشارك في كافة القوافل الطبية التى تطلقها الدولة للقرى الفقيرة والأكثر احتياجا بفريق من مركز جامعة الإسكندرية لتعليم الكبار إيماناً منها بدور جامعة الإسكندرية فى ضرورة المشاركة المجتمعية.

واستعرض الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية دور مركز جامعة الإسكندرية لمحو الأمية وتعليم الكبار الذى استطاع منذ إنشائه تعليم أكثر من 13 ألف فرد أمي، وتم فتح 7800 فصل إلى الآن فى محافظات (الإسكندرية - الغربية - كفر الشيخ - مرسي مطروح - المنيا - البحيرة) لافتًا أن هذا العدد فى ازدياد مستمر.

وأوضح أن محو الأمية أصبح متطلب تخرج لكل طالب بالفرقة الرابعة بكليات القطاع التربوي بجامعة الإسكندرية (كلية التربية- كلية التربية للطفولة المبكرة - كلية التربية النوعية- كلية التربية الرياضية للبنين- كلية التربية الرياضية للبنات)، حيث أصبح على كل طالب ملتزم بأن يقوم بمحو أمية 6 أفراد كشرط لتخرجه.

وهنأ الدكتور وائل نبيل كلية الفنون الجميلة بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بإعتماد برنامج الطبعة الفنية وبرنامج رسوم النشر والصور الإيضاحية.

وأحيط المجلس علمًا بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على تحويل مقرر القضايا المجتمعية إلى مقرر إلكتروني على مستوى الجمهورية، كما ناقش المجلس الاقتراحات المقدمة من الكليات بشأن تعديل اللوائح المنظمة للساعات المعتمدة للتواكب التطور المستمر في سوق العمل