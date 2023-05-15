الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دنيا سامى تقع فى غرام محمود الليثى بفيلم "وش فى وش"

دنيا سامى ومحمود
دنيا سامى ومحمود الليثى فى كواليس وش فى وش

انتهت الفنانة دنيا سامي، من تصوير دورها فى أحداث فيلم "وش فى وش" الذي يقوم ببطولته النجم محمد ممدوح، والنجمة أمينة خليل؛ والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة، ضمن أعمال موسم الصيف.

وتجسد دنيا سامى، خلال أحداث الفيلم شخصية تدعى "شيماء" تقع فى غرام الفنان محمود الليثى، لتنقلب الأحداث في إطار من الكوميديا.

وفى سياق متصل انتهى أبطال الفيلم، من تصوير الأحداث كاملة أمس الأحد، بقيادة المخرج وليد الحلفاوي، وودع فريق العمل بأكمله لوكيشن التصوير؛ الذى سادته روح الأسرة المترابطة وانتشرت به أجواء الحب والسعادة، وذلك داخل اللوكيشن الرئيسى باستديو المسلمي؛ ويواصل المخرج وليد الحلفاوي حاليًا عمليات المونتاج المكساج تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية قريبا.

تفاصيل وأحداث فيلم "وش فى وش" 

وتدور أحداث فيلم "وش في وش"، في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة ويجسدهما محمد ممدوح وأمينة خليل، مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ويقدم فيه محمد ممدوح دور مهندس في تجربة جديدة عليه حيث يناقش مشاكل الحياة الزوجية في مصر بشكل مختلف ويتطرق للكثير من المشكلات التي يتعرض لها الأزواج وكيف يخرجون منها، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

صناع وأبطال فيلم "وش في وش" 

فيلم وش فى وش، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سامى، مسلسل «بالطو» الذى حقق نجاحا كبيرا على منصة WATCH IT الرقمية، واستطاع أبطاله وصناعه، أن يتصدرن تريند مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وطالب الكثير بتقديم جزء ثانى لأحداث العمل، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والصحية بطريقة ساخرة، إضافة إلى ما يدور داخل الوحدات الصحية وما يعانيه الأطباء أثناء فترة التكليف، وهو من تأليف أحمد عاطف، وإخراج عمر المهندس. 

دور العرض السينمائي فيلم وش في وش محمود الليثي دنيا سامى دنيا سامى فى فيلم وش فى وش المخرج وليد الحلفاوي

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