الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصدر بالتعليم": تسليم بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة للمديريات التعليمية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تسليم بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، غدا الثلاثاء، لمديريات التربية والتعليم، استعدادا لتوزيعها على الإدارات التعليمية، وتوزيعها على المدارس.

وأوضح المصدر، أنه سيتم إبلاغ الطلاب، عبر صفحات السوشيال للمدارس والإدارات التعليمية، بموعد توزيع أرقام الجلوس، لضرورة تسليمها للطلاب، قبل انطلاق الاختبارات المقرره فى 12 يونيو المقبل.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لابد على طلاب الثانوية العامة 2023 استلام أرقام الجلوس من المدرسة، مؤكدا على عدم الاعتماد فقط على طباعته من الموقع الالكتروني.

جاء ذلك، ردا على أحد استفسارات أولياء الأمور، عبر جروب "حوار مجتمعي تربوي" على تطبيق "واتس آب"، حيث جاء نص السؤال: "هل يمكن طباعة رقم الجلوس من الموقع ولا لازم الطلاب يستلموه من المدرسه؟".

وأجاب وزير التعليم على ولي الأمر قائلا: "لازم يستلموه من المدرسة".

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