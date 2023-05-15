التضامن تبدأ صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بجميع المحافظات

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر مايو بالزيادة الجديدة 25%، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي يقرب من 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص، ما بين 62% مستفيد من "تكافل"، و38% مستفيد من "كرامة".

إجراءات الحصول على تكافل وكرامة

من خلال الوحدة الاجتماعية الموجودة في محل سكن المتقدم، وتكون معه الأوراق التالية:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

شروط استمرار الدعم

أما عن شروط استمرار صرف الدعم، أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم ربط الدعم النقدي بالصحة والتعليم والصحة الإنجابية للأمهات، حيث وضعت شرط الالتزام بحضور الأبناء بنسبة 80% من أيام الدراسة، وأيضًا متابعة الأم وزيارتها مع أطفالها للوحدة الصحية 4 مرات سنويًا، مع مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهن بسياسات الحد من الزيادة السكانية، بالإضافة إلى وضع شرط عدم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل مشروع توسيع برنامج "تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية.