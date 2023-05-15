الأمم المتحدة: مصر وضعت أهدافًا إنمائية طموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

أكدت الأمم المتحدة أن مصر وضعت لنفسها أهدافًا إنمائية طموحة من خلال أطر سياسات استراتيجية على المستويين الوطني والقطاعي لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومن خلال إطار التعاون ستتشارك منظومة الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية وجميع أصحاب المصلحة لإحراز تقدم نحو تحقيق هذه الأهداف الوطنية.

وأضافت الأمم المتحدة في تقرير لها حصل «الدستور» على نسخة منه، أنه يجري حاليًا تحديث رؤية 2030 بحيث يتم دمج الإصلاحات الهيكلية في مصر منذ عام 2016، والبيانات السكانية المستقاة من نتائج تعداد عام 2017، وتأثيرات جائحة فيروس كورونا وتأثير التطورات الجيوسياسية في شرق أوروبا.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن رؤية مصر 2030 تنفذ من خلال برامج عمل حكومية مدتها 5 سنوات بعنوان "مصر تنطلق" حيث إن الأولويات الـ5 لبرنامج عمل الحكومة 2023- 2027 تتماشى مع إطار التعاون المنصوص عليه، ويهدف برنامج عمل الحكومة 2023-2027 إلى مواصلة التطوير والاستثمار في رأس المال البشري، مع تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وهناك تركيز على تعزيز الإنتاجية والعمالة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وفي الوقت نفسه حماية الموارد الطبيعية من أجل تحقيق الأمن والاستدامة فالنتيجة الإنمائية الرئيسية المقصودة لإطار التعاون تتمثل في الشراكة مع الحكومة المصرية لدعم تحقيق رؤية مصر 2030.

وفي الوقت نفسه، وتماشيًا مع توجهات رؤية 2030 المحدثة، وتوجهات برنامج عمل الحكومة، توجد العديد من المبادرات الرائدة متعددة القطاعات في الحكومة المصرية، وهي مستمرة بالفعل وستلعب دورًا رئيسيًا في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالنظر إلى حجم ونطاق تطبيقاتها، ومن المتوقع أن تؤدي مبادرة الحكومة المصرية الرائدة "حياة كريمة"، التي تستهدف حوالي 5 آلاف قرية إلى تحقيق تقدم كبير نحو تحقيق مجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة في تلك القرى.