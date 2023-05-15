30 يوم حرب.. 550 وفاة و4 آلاف مصاب في السودان (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرا يرصد مرور شهر على الأزمة السودانية، والتي خلفت 550 وفاة وأكثر من 4 آلاف مصاب.

مرور شهر على الأزمة السودانية:

15 إبريل اندلاع اشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

الاشتباكات تركزت في الخرطوم وشمال وغرب البلاد.

اشتداد اشتباكات حول القصر الرئاسي ومقر القيادة.

محاولة الدعم السريع للسيطرة على مطاري الخرطوم ومروي.

انحسار المعارك في الخرطوم ومروي وبحري.

مقتل نحو 300 شخص أغلبهم من المدنيين.

بدء عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان.

الجيش يعلن سيطرته على المطارات الرئيسية.

أكثر من 50 دولة تواصل إجلاء رعاياها.

فرار عشرات الآلاف من السودانيين خارج البلاد.

نزوح أكثر من 100 ألف سوداني من الخرطوم.

الجيش يعلن استقرار الموقف الأمني بمعظم الأنحاء.

الصحة السودانية تعلن 550 حالة وفاة و4926 مصابًا.

الصحة العالمية تعلن مقتل 604 شخص منذ بدء الأزمة.

طرفا الأزمة يوقعان على إعلان جدة.