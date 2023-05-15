لطلاب الصف الثاني الثانوى فى القاهرة.. ننشر المراجعة النهائية فى مادة اللغة الفرنسية

يخوض طلاب الصف الثاني الثانوي فى القاهرة امتحان اللغة الفرنسية غدًا الثلاثاء، وإيمانا من “الدستور” بمصلحة الطلاب تقدم المراجعة النهائية فى مادة اللغة الفرنسية تحت إشراف كبير معلمى اللغة الفرنسية جيهان فتحى.

وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حتى نهاية الأسبوع الجارى وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الامتحانات على قدم وساق، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انه لا توجد مشاكل من الامتحانات بالاضافة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع الامتحانات أول بأول.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي فى القاهرة

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف، ومادة الجغرافيا من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر ظهراً وامتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر ظهراً.

- يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة.

- يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء وعلم النفس والاجتماع من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء والتاريخ من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر لمدة ساعتين.