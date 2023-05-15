الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: جلسات الحوار الوطنى فى القضايا السياسية تتم بشفافية وموضوعية

ولاء التمامي
ولاء التمامي

أكدت ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن انطلاق جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني والنقاش حول قضايا النظام الانتخابي وغيرها من القضايا المدرجة على جدول أعماله، تأكيد على جدية الحوار الوطني من ناحية، وخطورة وأهمية القضايا التي يناقشها من ناحية ثانية.

وأكدت ولاء التمامى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن جلسات المحور السياسي جرت في جو من الشفافية والنزاهة والجرأة التامة، فالكل يريد مصلحة الوطن، منوهة بدور تحالف 30 يونيو، والذي يستعين به الرئيس لإجراء حوار وطني شامل يضم التيارات كافة، وفق تأكيد المنسق العام للحوارالوطني ضياء رشوان.

وأشارت إلى وجود توجه لمناقشة النظام الانتخابي وفي نفس الوقت عدم التمييز، بهدف إشراك المواطن بشكل كبير وإحداث نوع من التوافق الوطني في قضايا المحور السايسي في الحوار الوطني.

ولفتت إلى أن الهدف السامي للحوار الوطني هو صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، ومشاركة الجميع في صناعة مستقبل هذا الوطن، لافتة إلى تطرق جلسات الحوار الوطني السياسية لعدد كبير من القضايا الهامة، أبرزها النظام الانتخابي، حيث حملت مائدة الحوار آراء ثرية ومتنوعة.

واختتمت «التمامى» بأن الحوار الوطني لم يتضمن خطوطا حمراء، والجميع على قدر المسئولية من أجل الوطن والانطلاق نحو المستقبل.

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