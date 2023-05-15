الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول 7 آلاف شجرة لزيادة المساحات الخضراء فى المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن وصول (7) آلاف شجرة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية  والمقدمة من وزارة البيئة، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لزيادة المساحات الخضراء بجميع محافظات الجمهورية لمواجهة التغيرات المناخية وإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا ، جاء ذلك خلال تفقده أشجار المبادرة أمام ديوان عام المحافظة وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، الدكتور أحمد أبو بكر مدير إدارة البيئة، مدير إدارة الحدائق بالديوان العام.

وتفقد محافظ المنوفية اصطفاف سيارات المبادرة والتي تضم أشجار مثمرة وغير مثمرة ، وكلف مدير إدارة الحدائق بنقل تلك الأشجار  إلى المشتل تمهيدا لتوزيعها على الوحدات المحلية لزراعتها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والمنشآت الحكومية بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة ، فضلا عن تشجير الحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبي الطرق والمحاور المرورية ومداخل القرى والمدن لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين و خلق متنفس حيوي للأهالي.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بأن يتم زراعة الأشجار تحت إشراف كامل من المختصين من  مديريات الرى والزراعة للحفاظ على تلك الأشجار والاهتمام والاعتناء بها لزيادة الرقعة الخضراء بكافة أرجاء المحافظة ، كما شدد على المتابعة الدورية لتنفيذ زراعة الأشجار والتأكد من انتظام منظومة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف  المبادرة.

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتحقيق الخطة المستهدفة ، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف عوائد اجتماعية و بيئية  واقتصادية  للمساهمة في  تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري  وامتصاص الملوثات والأدخنة ،  فضلا عن مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء.

إطار جهود الدولة الاحتباس الحرار جميع محافظات الجمهورية رؤساء الوحدات المحل واقتصادية مواجهة التغيرات المناخية والمتنزهات والتيسيرات وزارة البيئة

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