الرقابة النووية والإشعاعية تنظم ندوة توعوية بكلية علوم بنين الأزهر

نظمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم، ندوة توعوية بكلية العلوم جامعة الأزهر حول دور الهيئة في ضمان الاستخدام الامن للتطبيقات النووية والاشعاعية في مصر. استهلت الزيارة في جامعة الأزهر بعقد اجتماع بين الأستاذ الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث توجه الدكتور رئيس الجامعة بالشكر لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على اختيار جامعة الأزهر، لتكون أولى محطات الندوات التوعوية المقرر تنظيمها من خلال فريق عمل الهيئة في إطار تنفيذ خطة الهيئة للتواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة. خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة بحث وتحديد اطر التعاون بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وكلية العلوم، ودراسة إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مستقبلية بين الهيئة والجامعة. واختتم الاجتماع بتكريم متبادل بين الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة والدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة.

بدأت بعد ذلك فعاليات الندوة، بحضور الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد بكري عميد كلية علوم، ومن المحاضرين، الدكتور عمرو كاني أستاذ الفيزياء الإشعاعية بكلية علوم بنين، والدكتورة هبة سعودي أستاذ الفيزياء النووية وتطبيقاتها بكلية علوم بنات.

استهلت الندوة بترحيب الدكتور نائب رئيس الجامعة بالهيئة، وأكد أهمية عقد هذه الندوة خاصة في ظل توجه الدولة نحو تطبيق برنامج نووي سلمي من خلال إنشاء محطة طاقة نووية بالضبعة، خاصة في ظل وجود صورة نمطية غير صحيحة عن استخدام الطاقة النووية.

قدم الدكتور سامي شعبان عرض انقسم إلى خمسة محاور، وهي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أهم المحطات التاريخية للبرنامج النووي المصري، الإطار القانوني المنظم لدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التغلب على المعوقات التي واجهت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وأخيراً قصة نجاح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وإنشاء كيان رقابي مستقل يضاهي أفضل الجهات الرقابية النووية العالمية.

وفي نهاية الندوة، تم فتح باب المناقشة وتوجه الحضور بالأسئلة لفريق عمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حول أهمية نشر ثقافة توعوية حول التعامل مع المواد المشعة، وكذلك طمأنة المواطنين من خلال التعريف الدائم بدور الهيئة ككيان رقابي مستقل وقوى.

وفي هذا الشأن أكد رئيس الهيئة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في 2017 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإزالة أي معوقات قد تحول دون أداء الهيئة بمهامها بكفاءة أو من شأنها أن تؤثر على استقلالية الهيئة، وهو ما تم بالفعل، عن طريق تعديل بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ليضمن استقلاليتها.