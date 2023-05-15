محافظ جنوب سيناء يشارك فى انطلاق فعاليات أول منتدى عربي لمجلس الأسرة العربية

شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، في فعاليات انطلاق أول منتدى عربي لمجلس الأسرة العربية، والمقام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان استدامة دور الأسرة في تنمية المجتمع، وذلك على مدار يومي 15 و16 مايو.



وينظم المنتدى مجلس الأسرة العربية المنبثق عن الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة برئاسة الأمين العام، الدكتور أشرف عبدالعزيز، بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد الجروان.

وفي بداية كلمته قدم محافظ جنوب سيناء الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف عبد العزيز أمين عام اتحاد التنمية المستدامة والبيئة، وأحمد الجروان رئيس اتحاد الخبراء العرب، والدكتورة امال ابراهيم رئيس الأسرة العربية للتنمية، والسفراء وممثلي الاتحادات، لجهودهم في العمل من اجل الاسرة العربية، وأعرب المحافظ عن سعادته لحضوره المنتدى والتحدث عن دور الأسرة في بناء المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية ، لافتا أن جنوب سيناء تضم أسر عريقة ومتنوعة، مشيرا للجهود المبذولة لدعم هذه الأسر وتوفير بيئه صحية وآمنة لتربية الأجيال القادمة.

- الحرص على تعزيز دور الأسرة في التنمية المستدامة

وأكد المحافظ على حرصه على تعزيز دور الأسرة في التنمية المستدامة والحفاظ على المعروف الثقافي والتاريخي للمنطقة، متمنيا ان تكون هذه المناسبة فرصة لتبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون والتضامن بين الأسر العربية.

وقال محافظ جنوب سيناء أن الأسرة العربية شهدت عدة تحديات تتطلب من الدول العربية وضع سياسات جديدة تعزز تماسكها وتحول دون تعرضها للمشاكل في المستقبل مشيرا لضرورة وضع استراتيجية موحدة للزيادة في اعداد الطلاق والزيادة السكانية التي من شأنها تؤثر على الموارد الطبيعية والزيادات في النفايات والتلوث فيؤثر على تدهور في جودة البيئة وتؤثر على الصحة العامة ، وأشار المحافظ في كلمته أنه يجب الاستثمار في تحسين جودة حياة الأفراد وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة والإمدادات الأساسية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ، بالإضافة الي الاستثمار في تحسين جودة حياة الأفراد وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة والإمدادات الأساسية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.



يشار الي ان المنتدى يأتي في إطار احتفالات الأمم المتحدة باليوم الدولي للأسر يوم 15 مايو من كل عام، حيث يناقش المنتدى دور المنظمات الدولية في تعزيز دور الأسرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمرجعية الدينية لدور الأسرة في تنمية المجتمع، ودور الأسرة في ترسيخ قيم التسامح في المجتمعات وإرساء ثقافة السلام في دول ما بعد الصراع، ودور التشريعات الوطنية في معالجة القضايا الأسرية، وأثر وسائل الاتصال الحديثة والإعلام التقليدي والإلكتروني في العلاقات الأسرية، ودور الأسرة في استدامة التنمية الاقتصادية والثقافية للمجتمع، والتحول في تشكيل الأسرة (ارتفاع سن الزواج، أنواع الزواج، الزواج العرفي، الأمهات المنفردات)، ويسعى المنتدى لاقتراح البرامج والمشاريع والخطط عملية مقترحة لبناء مناهج النهوض بالأسرة.

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