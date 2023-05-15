"مطبخ المصرية".. مشروع يوفر حياة كريمة لسيدات الشرقية

مشروعات كثيرة حققتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بالإنسان المصري وتحسين أوضاعه واهتمام كبير بالمرأة الريفية وتمكينها، حيث حرصت المبادرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تدريب السيدات بمحافظة الشرقية على كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير تحت يد طهاة ماهرين في الطبخ ومساعدتهم في تقديمه للأسر الفقيرة بعد التدريب.

وقالت مرڤت محمد، إحدى المشاركات في مطبخ المصرية بالشرقية، إنه مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات، لافتة إلى أنها فكرة ممتازة تساعد السيدات على الطبخ وإعداد الوجبات واكتشاف مواهب الطهي وإخراج أفضل ما عندهم حتى يستفيدوا منه بعد التدريب في عمل مشاريع خاصة بهن تساعدهن في تحسين أوضاعهن المعيشية.

وأضافت خيرية سعيد إحدى المشاركات في مطبخ المصرية بمحافظة الشرقية، أن المبادرة استهدفت السيدات لتمكينهن على إعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة وسلامة الغذاء ومساعدتهن على عمل مشاريع خاصة بالطعام بعد التدريب.

وأوضحت أنها حرصت على عمل مشروع عن طريق جروب بيع المأكولات الجاهزة على “فيس بوك”، لافتة إلى أن التدريب ساعدها في إعداد الولائم والعزومات بأسعار مخفضة وطرق إبداعية.

وتابعت إحدى السيدات أن ذلك المشروع سوف يساعد الفتيات والسيدات بالاعتماد على النفس واكتساب خبرة كبيرة للمقبلين على زواج أو فتح مشروع خاص بها بتكلفة رمزية ومنهن من قامت بتسويق المنتجات عن طريق الإنترنت بعد أن اكتسبت خبرة كبيرة في مجال المطبخ.

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