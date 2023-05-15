المشدد 6 سنوات لاثنين ضبطا بهيروين وسلاح في القليوبية

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات بنها بالقليوبية، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه لمتهمين، وذلك لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة واستعمال القوة مع موظفين عموم بمركز شبين القناطر في القليوبية، وذلك في القضية رقم 28478 لسنة 2022 مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1669 لسنة 2022 حصر كلى شمال بنها .

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبدالغني، ومحمود مجدي عبدالمقصود، ووكيل النيابة أحمد ماهر عثمان، وأمين سر كمال جاويشز

- تفاصيل القضية

كشف أمر الإحالة أن المتهمين "ا.ص.م" 26 سنة عامل بشركة حلويات ومقيم منشأة الكرم مركز شبين القناطر و" ي.ب.ا" 24 سنة سمكرى سيارات ومقيم بندر شبين القناطر، لأنهما فى 2022/11/25، بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قاما بتأليف عصابة غرضها الإتجار في الجواهر المخدرة.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين بإحراز جوهر مخدر "“الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرزا وحازا بغير ترخيص (سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش، وأحرزا وحازا ذخيرة 1 طلقة خرطوش مما تستعمل على السلاح النارى السالف البيان دون أن يكون مرخصا).

وأوضح أمر الإحالة بأن المتهمين قاوما بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات،وهو نقيب شرطة معاون مباحث مركز شبين القناطر والقوة المرافقة له، بأن أشهرا في مواجهتهم السلاح الناري موضع الاتهام الرابع وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وهو ضبطه متلبساً بجريمته إلا أنه لم يبلغ بذلك مقصده.