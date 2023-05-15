المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بخطف "طفلة القليوبية"

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة التاسعة برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب رئيس الدائرة وعضوية المستشارين سامح عبدالغني ومحمود مجدي عبد المقصود وأمين سر كمال جاويش بالسجن المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بخطف طفلة، والتعدي عليها كرها عنها حال حملهم أسلحة بيضاء عبارة عن "كتر" بمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 25118 لسنة 2022 جنح مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 3087 لسنة 2022 كلي شمال بنها، بقيام كل من عبد المنعم م ع 15 سنة سائق توك توك أحمد أ ص، 18 مساعد صنايعي سيراميك ومصطفي أ م 16 سنة سائق توك توك وجميعهم مقيمون كفر طحا بمركز شبين القناطر خطفوا بالإكراه الطفلة المجني عليها "ج و.ع 15 سنة، طالبة بأنها وحال سيرها بالطريق العام، بينما كان المتهمين الأول والثانى يستقلان الدراجة النارية توك توك قيادة الأول فاستبدلا أماكنهما بالدراجة وقام الأخير بجذبها إلى داخل الدراجة مشهراً في مواجهتها سلاح أبيض "كتر" مهدداً إياها به بينما لاذ المتهم الثاني بالفرار مسرعاً بالدراجة حتى لا يفتضح أمرهما.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين نقلاها إلى دراجة نارية أخري بقيادة المتهم الثالث محتجزين المجني عليها سالفة الذكر بداخل تلك الدراجة قاصدين إبعادها وإقصاءها بعيداً عن الأعين والأنظار قاصدين العبث بها تسهيلاً لارتكاب جريمتهم.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخري قد تلتها وهي أنه وفي ذات الزمان والمكان تعدي المتهم الأول علي المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد، مشهرين في مواجهتها سلاح أبيض "كتر" مهدداً إياها به بأن قام بالاحتكاك بجسدها وملامسة مواطن عفتها حال تواجد المتهمين الثاني والثالث برفقته قائدين الدرجات النارية محل الواقعة على مسرح الواقعة.