الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبطال الجمهورية.. حكاية فريق حلوان الحاصل على كأس مصر فى القدرات الخاصة (صور)

فريق شرق حلوان الفائز
فريق شرق حلوان الفائز بكأس مصر

بطولة سابعة لكأس مصر، أضافها فريق كرة القدم لأصحاب القدرات الخاصة بمركز شباب شرق حلوان، ليواصل أبناء جنوب القاهرة تألقهم في الساحرة المستديرة.

 

الفريق الذي حصد بطولته السابعة بعد الفوز على فريق مركز شباب الجزيرة برباعية نظيفة؛ وصل إلى النهائي بين 6 فرق شاركت في البطولة على مستوى الجمهورية، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية.

 

وقال عمر رضا، عضو مجلس إدارة مركز شباب شرق حلوان، إن الفريق نجح أيضًا في الحصول على بطولة الدوري في أول نسخة له في فبراير الماضي.

 

وأضاف عضو مجلس إدارة شرق حلوان، أن إنجازات فريق المركز تأتي في وقت لا يحصل فيه اللاعبون سوى على الجوائز المادية من بطولة كأس مصر أو الدوري، كما أن لائحة مراكز الشباب لا تُتيح لهم صرف أي حوافز، حيث إن اللائحة تُلزم إدارة المركز بالالتزام بالخطة الموجودة، وأي صرف أموال لهم تُعد مخالفة مالية.

 

وأشار «رضا» إلى أنهم (يقصد مجلس الإدارة) دعموا لاعبي الفريق بالجهود الذاتية، حيث إنهم لا يعملون، وحياتهم كلها في كرة القدم، لافتًا أيضًا إلى أن الملابس الرياضية التي يرتدونها في البطولات تم شراؤها بالجهود الذاتية هي الأخرى، مطالبًا بأن يكون هناك دعم مادي يُساعدهم على ممارسة موهبتهم. 

مركز شباب شرق حلوان حلوان كاس مصر مركز شباب الجزيرة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية

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