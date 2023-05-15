تفاصيل مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية

اكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية تأتي تحقيقا لرؤية مصر 2030، وتماشيا مع المبادرة الرئاسية « حياة كريمة» لدعم المناطق الريفية في مصر وتتواكب مع محور عمل الوزارة وهو محور التمكين الاقتصادي، وكذلك في إطار تطلع الوزارة إلي مزيد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش وتمكين العمالة غير المنتظمة.

واشارت إلى أن هذه المشروعات تستهدف الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي والتغذية وبناء سبل عيش قادرة علي الصمود للفئات الضعيفة من النساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية الاقتصادية، لاسيما ممن تأثرن أكثر من غيرهن بجائحة كوفيد-19.

ويقدم المشروع، الذي يتماشى مع برنامجي "فرصة" و"حياة كريمة" التابعتين لوزارة التضامن الاجتماعي، الفرصة لـ 2000 امرأة ريفية من الفئات العمرية والاقتصادية الاجتماعية المختلفة ولأسرتها ومجتمعها، لتطبيق أفضل النظم للزراعة الذكية مناخيا وممارسات إدارة مرحلة ما بعد الحصاد ومبادئ الممارسات الزراعية السليمة.

كما يقدم المشروع الدعم الفني والمالي من أجل تأسيس أو تعزيز الشركات الصغيرة في المجالين الزراعي والغذائي في إطار سلسلة القيمة البستانية، مع التركيز على المزارعات من صاحبات الحيازات الصغيرة وممن لا يمتلكن الأراضي والعاطلات عن العمل من القرى الأشد فقراً بمحافظة المنيا.

ويهدف المشروع المنفذ داخل 10 قرى في 4 مراكز بمحافظة المنيا لمدة 18 شهرا للمساهمة في الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي والتغذية وكسب سبل العيش للنساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية.

وصرحت القباج بأن المشروع سيقدم الدعم الفني والمالي من أجل تعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، كما سيتم مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخياُ وممارسات مبادئ الممارسات الزراعية السليمة.

و يأتي متواءماً مع عدة سياسات تتبناها الدولة في الوقت الحالي مثل البرنامج الرئاسي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، واستراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد الأخضر وتحسين الأمن الغذائي، والتوسع في تشغيل النساء، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر.

ووقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة التضامن الاجتماعي، عام 2021 اتفاقا حول مشروع "تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في محافظة المنيا" بتمويل من الشؤون العالمية الكندية، من أجل ضمان الوصول العادل إلى الغذاء المراعي للنوع الاجتماعي والمغذي لعشر من القرى "الأشد فقراً" في محافظة المنيا المتضررة من جائحة كوفيد- 19.