"العمليات المشتركة" العراقية تعلن نجاح القوات الأمنية بتقييد حركة الإرهاب خلال 2023

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم، نجاح القوات الأمنية بتقييد حركة الإرهاب وقتل عدد كبير من قيادات داعش وعناصره الإرهابية منذ بداية العام الحالي 2023.

وقال المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، إن «القوات الأمنية نجحت بشل حركة الإرهاب في أعقد المناطق الجغرافية، وتم استهداف عدد كبير من قيادات داعش وعناصره الإرهابية منذ بداية العام ولغاية الآن»، مؤكداً أن عصابات داعش الإرهابية الآن ليس لديها القدرة على حماية قادتها.

- القوات الأمنية استطاعت الوصول لعناصر داعش الإرهابية وتحييدها عن طريق الضربات الجوية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة: كما أعتمدنا على أجهزة ومعدات وإمكانيات متعددة لتعقب داعش الإرهابي، إضافة إلى تحليل المعلومات والبيانات التي تقدم من مصادرنا وتترجم إلى بيانات فنية تدخل في أجهزة وكمبيوترات معقدة، موضحا أن القوات الأمنية استطاعت الوصول إلى عناصر داعش الإرهابية وتحييدها وتقييدها عن طريق الضربات الجوية.. حسبما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع: إن هنالك مناطق معقدة جغرافياً يتواجد فيها الإرهاب، وتكون حركة القطعات فيها محدودة، لذلك تمت الاستعاضة عنها بالجهد الفني والمراقبة الجوية والمعلومات الاستخبارية، التي تنفذ إلى ضربات جوية.

وأشار إلى أن المناطق المعقدة جغرافياً يتم السيطرة عليها من خلال الجهد الفني الذي يعتمد على طائرات متقدمة في عملية البحث والكشف.

وفي مارس الماضي، حذر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، من ظهور جيل جديد لداعش خلال الأعوام المقبلة، ولا توجد معلومات كافية بشأنه.

وتواصل القوات العراقية تنفيذ عمليات عسكرية متواصلة تستهدف عناصر "داعش"، يتركز أغلبها في المناطق النائية التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.