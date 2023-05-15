محافظ سوهاج ووكيل "التعليم" يتفقدان لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة " صلاح سالم الإعدادية بنين " بمدينة سوهاج، والتي تضم 20 لجنة بإجمالي 395 طالب، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، بحضور سليمان بخيت وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، وأيمن تمام مدير إدارة سوهاج التعليمية .

وحرص محافظ سوهاج على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات، حيث يؤدي اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي " العلوم، والتربية الدينية "، واطمئن على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 86350 طالبا وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وقد انطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بسوهاج السبت 13 مايو، وتنتهي الخميس الموافق 18 مايو الجاري.