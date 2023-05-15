على غرار الرئاسة.. نتائج البرلمان التركى تمثل مفاجأة وتنهى هيمنة الحزب الحاكم

خرج البرلمان التركي، لأول مرة، منذ تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم فى تركيا، عن سيطرة الحزب الحاكم وحلفائه.

وحصل تحالف الجمهور الحاكم الذي يضم حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، وأحزابا أخرى على نسبة 49.31%، أي ما يعادل 322 مقعدا من أصل 600 مقعد في البرلمان التركي، وفقا لأحدث الأرقام التي نشرتها وكالة الأناضول.

فيما حصل تحالف الأمة ويضم الشعب المعارض على 35.18% من عدد الأصوات أي ما يعادل 212 مقعدا فى البرلمان.

وحصل تحالف العمل والحرية على المركز الثالث بنسبة 10.52% من عدد الأصوات أي 66 مقعدا فقط.

وبالتالي، لم يعد البرلمان التركي تحت سيطرة الحزب الحاكم العدالة والتنمية، أي أنه فى حال فوز أردوغان أو منافسه أوغلو سيكون ضعيفا، إذ إنه لن يتمكنا من تمرير مشروعات القوانين بسهولة، خاصة التعديلات الدستورية التي تتطلب موافقة موافقة البرلمان.

- أبرز الفائزين في البرلمان التركي ملكة جمال سابقة

ومن أبرز الفائزين فى انتخابات البرلمان التركي، هي ملكة الجمال التركية السابقة سيدا ساريباش، وحصلت على مقعد نيابي بعد فوز قائمة حزب العدالة والتنمية في ولاية إيدين بثلاثة مقاعد نيابية.

وقررت ملكة الجمال السابقة دخول السباق الانتخابي، وعالم السياسة، بعدما شاركت في المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية في منطقة ديديم، ثم تم انتخابها رئيسة لفرع نساء أيدين لحزب العدالة والتنمية، ثم تم انتخابها كعضو في مجلس الإدارة والقرار المركزي لحزب العدالة والتنمية المكون من 75 عضوا في 24 مارس 2021.

وتمكن حزب العدالة والتنمية فى ولاية إيدين، من حصد 3 مقاعد، بينما حصد حزب الشعب الجمهوري 4 مقاعد وحصل حزب الخير على المقعد الأخير في الولاية.