"إكسترا نيوز" تستعرض مميزات المشروع القومى لصوامع القمح (فيديو)

يعتبر المشروع القومي لصوامع القمح، من المشروعات القومية التي أولتها الدولة المصرية اهتماما خاصا ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره وإنشاء الصوامع الجديدة.

ونظرا لأهمية القمح كسلعة رئيسية غذائية والمحصول النقدي الاستراتيجي، قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة في كل محافظات الجمهورية لتخزين القمح وحفظه على أحد نظم تكنولوجيا التخزين في المعامل وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مميزات المشروع القومى لصوامع القمح، على النحو التالي:

_ قلل المشروع نسبة الفاقد التى كانت تتراوح بين 900 ألف طن ومليون طن من حجم مخزون القمح سنويا.

_وصلت نسب توريد القمح هذا الموسم إلى 2.1 مليون طن.

_نقاط الاستلام تصل لـ 420 نقطة متنوعة تفتح أبوابها من الثامنة صباحاً إلى ما بعد الساعة السابعة مساء.

_ تمكنت الصوامع الحديثة من الحفاظ على المخزون دون هدر.

_ أدى المشروع لزيادة قدرة التخزين بالصوامع هذا الموسم لـ 3.5 مليون طن.

_ بلغت تكلفة إقامة الصوامع 7.3 مليار جنيه.

_ تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء 600 ألف طن زيادة من التخزين بالصوامع شرق العوينات وتوشكى.