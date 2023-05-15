إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على طريق الدواويس بالإسماعيلية

أصيب مواطنان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الدواويس دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

البداية بتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى على طريق الدواويس دائرة مركز القصاصين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتى إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.