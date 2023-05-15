رجال طائرة الزمالك يواجهون مستقبل المرسي والسيدات أمام الجمارك في بطولة إفريقيا

يخوض فريقا الكرة الطائرة للرجال والسيدات بنادي الزمالك اليوم، المواجهة الثانية في بطولة إفريقيا للأندية المقامة حاليا في تونس حيث يلنقي فريق الرجال مع مستقبل المرسى التونسى فى الثامنة مساء اليوم صمن المجموعة الأولى.

كان فريق الزمالك قد فاز في المباراة الأولى على فريق تشيف أوف نافال النيجيرى بثلاثة أشواط نظيفة كانت نتائجها 25 -13 و25- 18 و25- 15.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة 17 لاعبًا، هم: محمد عفيفي وأحمد يوسف ومصطفى دبشة ومحمد عبدالمنعم ورشاد شبل وزياد محمد وأحمد فتحي ومحمد مصطفى "لعبة" وشريف الشرقاوي ومحمد المهدي ومحمد مجدي ورضا هيكل وأشرف اللقاني وسيف عابد و محمد رضا وياسين محمد وكانسن أوجابي..ويقود الفريق أحمد مصطفى عاشور المدير الفني .

كما يخوض فريق السيدات بنادى الزمالك مباراته الثانية في البطولة أمام فريق الجمارك النيجيرى فى السابعة مساء اليوم الاثنين ورغم أن الجمارك لم يلعب مباراته الأولى أمام بطل الكاميرون لكن اللجنة النظمة للبطولة أكدت لمسئولي الزمالك وصول الفريق إلى تونس قبل مباراة اليوم .

ويلعب فريق سيدات الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الجيش الرواندي والجمارك النيجيري وليتو الكاميرونى وفاز الزمالك في مباراته الأولى على الجيش الرواندي بثلاثة أشواط نظيفة كانت نتائجها 25- 18 و25- 16و 25 -11.

وتضم قائمة فريق سيدات الزمالك اللاعبات : ياسمين نوح ومريم محمد متولي وفريدة هشام ومايا ممدوح وفريدة العسقلاني ونوران أحمد ودانة أحمد شوقي وداليا أشرف وهنا هشام وداليا أشرف ونورا إيهاب وأيسل نديم وهنا الحسن محمد وميلكا لوبيسكا دا سيلفا.

ويقود الفريق أحمد فتحي مديرا فنيا ومحمد أنور مدربا مساعدا واكرامي هيكل مدربا وسمية للعلاج الطبيعي وشادي فهيم محللا تقنيا وهبة حسنين مديرة إدارية.