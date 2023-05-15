صالون ثقافي للتوعية ضد مخاطر المنشطات والمخدرات للطلاب بجامعة طنطا

أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة طنطا، اليوم الإثنين، عن تنظيم الصالون الثقافي للتوعية ضد مخاطر المنشطات والمخدرات للطلاب بجامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتور رمضان معن المشرف العام على المدن الجامعية، بالمدن الجامعية للطلاب بمجمع الكليات بسبرباى.

يحاضر بفعاليات الصالون الثقافى الدكتور أبو اليزيد فؤاد أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتورة هبة اليكاوى أخصائى الصحة العامة والصحة النفسية بالإدارة الطبية، والدكتور إبراهيم شبل من علماء وزارة الأوقاف.

وتشمل محاور الصالون التعريف بأنواع المخدرات والمنشطات وأسمائها التجارية وكيفية التغلب عليها، والجانب السلوكي والنفسي وكيفية تغليب الجوانب السلوكية للتخلص من الإدمان، ودور المحور الدينى والتمسك بالدين والقيم لمحاربة الظاهرة.