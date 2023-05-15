بعد مفاوضات جهاز المنتخب معه.. من هو هيثم حسن المرشح لارتداء قميص مصر؟

كشف محمد خالد غرابة، مدير المنتخب الوطني الأول، عن سعى الاتحاد المصري لكرة القدم والمنتخب لضم أحد اللاعبين الذي يلعبون في أحد الدوريات الكبرى في القارة الأوروبية، في إطار اهتمام الجهاز الفني للمنتخب باللاعبين مزدوجي الجنسية، مشيرًا إلى وجود اتصالات مع والد اللاعب لإقناعه بتمثيل «الفراعنة».

وعلم «الدستور» أن اللاعب الذي يتفاوض معه الجهاز الفني للمنتخب من أجل ضمه لصفوف «الفراعنة» هو هيثم حسن، لاعب فياريال الإسباني، والذي يشغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ووضع روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول خطة تشمل جميع المنتخبات وقطاعات الناشئين، وليس المنتخب الأول فقط، ليتم من خلالها متابعة جميع اللاعبين مزدوجي الجنسية في الخارج، من سن 16 حتى 23 سنة.

ويستعرض «الدستور» السيرة الذاتية لهيثم حسن لاعب فياريال المرشح لتمثيل منتخب مصر..

ولد هيثم حسن، في الثامن من فبراير عام 2002، في بلدة باينوليه في الضواحي الشرقية للعاصمة الفرنسية باريس، لأب مصري وأم تونسية.

بدأ هيثم حسن، مسيرته الكروية مع نادي باريس إف سي، لكن اللاعب غادر النادي عندما هبط النادي إلى الدرجة ناشيونال، لينتقل إلى نادي شاتورو في عام 2017، ليلعب مع فريق تحت 19 عامًا بالنادي، قبل أن يوقع أول عقد احترافي له مع النادي في 1 يونيو 2018، وهو يبلغ من العمر 16 عامًا فقط.

ولعب حسن، مع الفريق الثاني لشاتورو مع بداية موسم 2018-2019، كما شارك أيضًا مع الفريق الأول للنادي، حيث ظهر معه للمرة الأولى في 19 أكتوبر 2018، عندما حل بديلًا في مباراة الفريق أمام باريس إف سي، وذلك في إطار منافسات دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وفي موسمه الأول، شارك هيثم حسن، مع شاتورو في 5 مباريات (أربعة في الدوري ومباراة في كأس فرنسا)، وصنع هدفًا وحيدًا، ليجذب إليه أنظار واهتمام العديد من الأندية الفرنسية والأجنبية الكبري.

وفي الموسم التالي، شارك حسن، في 16 مباراة، صنع خلالها هدفين.

وفي صيف عام 2020، انتقل هيثم حسن، إلى فريق فياريال الإسباني، مقابل مليوني يورو، حيث وقع عقدًا مع فريق «الغواصات الصفراء»، يمتد لأربع سنوات.

ولعب حسن في البداية مع الفريق الثاني للنادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وفي موسمه الأول، مع الفريق، شارك هيثم حسن، في 24 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفًا وحيدًا.

وفي صيف عام 2021، انضم اللاعب لصفوف فريق ميرانديس، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من فياريال.

وشارك حسن مع ميرانديس، في 38 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع ستة أهداف.

وفي الموسم الحالي، شارك اللاعب مع الفريق الثاني لفياريال، المنافس حاليًا في دوري الدرجة الثانية، في 29 مباراة، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

كما تم تصعيد اللاعب للمشاركة مع الفريق الأول لفريق فياريال، في دوري الدرجة الأولى، حيث ظهر مع «الغواصات الصفراء» كبديل في مباراتين أمام ريال مايوركا، في الجولة الـ22، وسيلتا فيجو في الجولة الثانية والثلاثين للدوري.

وعلى صعيد المشاركات الدولية، انضم هيثم حسن، لمنتخب فرنسا تحت 17 عامًا، والذي شارك معه في كأس العالم 2019 والتي أقيمت بالبرازيل.

وساهم اللاعب في وصول منتخب «الديوك» إلى الدور نصف النهائي، قبل أن تحتل فرنسا، المركز الرابع في البطولة.

وصنع حسن، هدفًا للمنتخب الفرنسي، في مباراة ربع النهائي، أمام إسبانيا، والتي شهدت انتصارًا كبيرًا للديوك، بستة أهداف مقابل هدف.

ويعد هيثم حسن، البالغ من العمر 21 عامًا، مطمعًا لكل من فرنسا وتونس ومصر، الذي يطمحون للحصول على خدمات اللاعب وضمه لتمثيل منتخب بلدانهم الأول في المسابقات القارية والدولية.