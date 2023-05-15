جامعة سوهاج تحصد المركز الأول بملتقى مبادرة سفراء النوايا الحسنة

حصدت جامعة سوهاج المركز الأول على مستوى جامعات جنوب الصعيد، خلال مشاركتها فى الملتقى القمي الثاني لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوى الإعاقة، والذى نظمته جامعة الفيوم تحت عنون (طلاب مبتكرون ومخترعون)، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن الملتقى عقد فى نسخته الثانية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة دعم ورعاية ذوي الإعاقة وتنفيذ فعاليات وأنشطة من شأنها المساهمة فى تشكيل وعي الطلاب، وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم، واكسابهم القيم والأخلاق الرفيعة.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الملتقى ناقش هذا العام عدد من القضايا المجتمعية الملحة التى تشغل الرأي العام وتتعلق بذوي الإعاقة، حيث تضمن مسابقة شاركت فيها كل جامعة بوفد مكون من طالبين لطرح مبادرة تختص بقضية معينة، مضيفاً أنه تم تقسيم الجامعات المشاركة إلى ٦ قطاعات وهم جامعات القاهرة الكبري، وسط وجنوب الوادي، شمال الدلتا والساحل، القناة-سيناء، شمال الصعيد، ووسط وجنوب الصعيد، موضحاً أن المسابقة اشترطت أن يتمتع المشاركين بحسن السير والسلوك والمظهر العام والسمات الشخصية، وتقديم سيرة ذاتية لكل منهما موثقة من رعاية الشباب وتحتوي على الأنشطة وما قدموه فى ملف ذوي الإعاقة على مستوى الجامعة أو المجتمع، وأيضاً أن تكون المبادرة قابلة للتنفيذ داخل الجامعة، إلى جانب استيفاء مهارات العرض، الثقافة العامة، الابتكار، وإتقان اللغة الإنجليزية.

وذكر صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب، أنه من شروط قبول ملف المبادرة أيضاً، أن يحتوي على بياناََ إحصائياََ مفصلا بالطلاب ذوي الإعاقة وتوزيعهم على الكليات، وكذلك الخدمات المقدمة فعلياََ لهؤلاء الطلاب موثقة بالأدلة والصور، مضيفاً أن لجنة التحكيم أجرت حواراََ ونقاشاََ مع طلاب المبادرة لتقييم الفكرة المقدمة، وطلبت منهم كتابة مقال عن الموضوع محددة الأبعاد والعنوان، كما استمعت إلى العرض التقديمي للمبادرة وتقييم الأداء وفقاً لعدد من المعايبر المتفق عليها، وذلك لتحديد أفضل العروض المقدمة وإعلان الجامعة الفائزة بالمركز الأول على كل قطاع وتسليمه شهادات التقدير وجائزة مالية باسم نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب.

وقال محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن وفد جامعة سوهاج نجح فى الحصول على المركز الأول على مستوى قطاع جامعات جنوب الصعيد والذى ضم جامعات (أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان، جنوب الوادي)، حيث ضم الوفد كل من الطالب محمود عبد الرحيم، والطالب حامد علي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الوفد قدم مبادرة تعتمد فكرتها على تصميم موقع للربط بين الطلاب الجامعيين المكفوفين ومجموعة من المتطوعين، بحيث يقوم المتطوعين بتسجيل تخصصهم وعدد الساعات المتفرغين فيها، ويقوم الطالب الكفيف برفع الكتاب الذي يرغب بتحويله إلى صوت( لأن الطباعة بطريقة برايل تكلف من ٤ إلى ١٠ مرات تكلفة الطباعة بالطريقة العادية )، وهنا يعمل الموقع بالربط باستخدام الذكاء الاصطناعي بين الشخص الكفيف والمتطوع من نفس التخصص لتسجيل الكتاب ورفعه.