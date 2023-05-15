مصرع وإصابة 4 مواطنين فى تصادم ميكروباص وعربة كارو بأسيوط

لقي مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرون في تصادم سيارة ميكروباص وعربة كارو بطريق أسيوط / القوصية الزراعي أمام مدخل قرية بنى زيد.

البداية بتلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص و عربة كارو بمدخل قرية بني زيد ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وعربة كارو بمدخل قرية بني زيد بالطريق الزراعي.

أسفر الحادث عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، حرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.