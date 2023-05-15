أكاديمية الشرطة تعرض فيلمًا تسجيليًا عن دورها في تطوير وتدريب رجال الشرطة

عرضت أكاديمية الشرطة فيلمًا تسجيليًا عن دورها في تطوير وتدريب رجال الشرطة وإعداد ضابط شرطة عصري خلال فترة الدراسة حتى التخرج.

كما تناول الفيلم تاريخ أقدم مؤسسة متخصصة في الشرق الأوسط وتاريخ إنشاء أول مدرسة للبوليس في حي عابدين، والتخصصات والكليات التابعة لها. كما تناول دور الأكاديمية في التأهيل البدني لرجال الشرطة، وكذلك تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية الإفريقية، ومعهد القادة لضباط الشرطة، والمركز المصري لعمليات حفظ السلام.

وتعد كلية الدراسات العليا الأولى من نوعها في المنطقة العربية، ويتم تطوير المناهج الدراسية للارتقاء باللغات الأجنبية لضباط وعقد اللقاءات الأمنية.

كما يضم مركز بحوث الشرطة يعمل المشكلات التي تواجه العمل الشرطي وفقا لأحدث النظم التعليمية وتسليط الضوء على جهود أجهزة وزارة الداخلية، ودعم التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وإصدار دليل خدمات المواطن، وتدريب الكوادر الأمنية الإفريقية وبحوث منع الجريمة.

جاء ذلك خلال عقد أكاديمية الشرطة بمركز الدراسات الإستراتيجية المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا صباح اليوم تحت عنوان نحو تعليم أمني متميز.

وينعقد المؤتمر بحضور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم والدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة ضمان جودة التعليم ويناقش المؤتمر التعليم الامني الاكاديمي "الرؤية.. الرسالة"، الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في التعليم العالي الأمني.

كما يناقش المؤتمر دور أكاديمية الشرطة في تطوير التعليم الأمني، رؤية مستقبلية مقترحة حول التنافسية.

ويشارك في الحضور الخبراء المتخصصين والجهات المختصة في كافة المجالات لتوصل لرؤية مستقبلية نحو تعليمي امني متميز.

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