"الوثائقية" تكشف صدمة محمود رضا بعد وفاة زوجته الأولى السيدة "نديدة" (فيديو)

كشفت قناة "الوثائقية" عن صدمة محمود رضا بعد وفاة زوجته الأولى السيدة "نديدة"، وبدء رحلته مع السينما المصرية.

وأشار التقرير إلى أنه وسط نشوة النجاحات الكثيرة التي حققتها فرقة رضا بقيادة محمود رضا، كان القدر يحتفظ له بما لا يخطر في الحسبان، إذا سيقتنص من أحبابه وركائز فرقته واحدًا تلو الآخر.

ولم يكن أمام محمود رضا، الذي فقد زوجته ومصممة أزياء فرقته، سوى أن يخرج انفعالات حزنه في مزيد من التدريب والجهد، فكافأه القدر بمسيرة فنية من نوع خاص امتدت إلى صالات العرض السينمائي.

وفاة الزوجة الأولى للفنان محمود رضا

وقال محمد جداوي، أحد مؤسسي فرقة رضا: السيدة "نديدة" كانت زوجة الفنان محمود رضا، وكانت محبوبة جدًا في الفرقة، وهي فنانة تقوم بتصميم الملابس والديكورات، وتوفيت أثناء وجودنا في الإسكندرية عندما كنا نقوم بتقديم عرض ولا يجوز إيقافه، منوهًا بأنها كانت تعاني من مرض القلب.

وأوضح جداوي: "كان لازم محمود رضا يرقص ويقدم العرض، وكان الحزن بداخل كل أفراد الفرقة، وبعد انتهاء العرض وإغلاق الستار أصيب محمود رضا بانهيار شديد من البكاء بسبب حزنه عليها من شدة حبه لها".

فيما قالت محاسن حسن، من مؤسسي فرقة رضا: بعد العرض انهار محمود رضا وظل يبكي من شدة حبه لها.

وقالت إيناس عبدالعزيز، المدير العام لفرقة رضا، إن فيلم "غرام في الكرنك" كان أول فيلم تشارك به الفرقة.