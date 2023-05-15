"الشباب والرياضة" تُنظم سلسلة من الندوات التوعوية للأسر بالمحافظات

نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -الإدارة العامة للفتاة والمرأة، سلسلة من الندوات التوعوية للأسر، ضمن خطة دعم أندية الفتاة، على مستوى المحافظات.

وشملت السلسلة ندوة بعنوان "احترام الآخر" بمركز شباب المسلمية بمحافظة الشرقية ، بمشاركة ٣٠ فتاة بالمركز، ألقاها لسيد خليل، وتناول خلالها كيفية التصرف مع الآخرين في مختلف المواقف التي نتعرض لها مع الالتزام بالقيم في مختلف العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وكذلك التأكيد على أهمية القيم في حياة الإنسان، وكيف تؤثر القيم على تكوين الشخصية السوية، ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والاعلام في تكوين شخصية الانسان وإكسابه الخبرات والمهارات في ثقافة الحوار وقبول الطرف الآخر.

وبنفس العنوان تم تنفيذ ندوة بمركز شباب النجاجرة بمحافظة أسوان، حاضر فيها عبد الراضي خريشي، حيث ناقش السلوكيات التي من شأنها أن ترفع من شأن الإنسان وتساعد على استقامة المجتمع،و كذلك دور المؤسسات المعنية بتنشئة الأبناء وإكسابهم السلوكيات الإيجابية في حسن الانصات والاستماع والحوار والتقبل للطرف الآخر.

وفي محافظة الغربية بمركز شباب مدينه زفتي، تم تنفيذ ندوة بنفس العنوان، وحاضر فيها الدكتور محمد سعفان، وتناول خلالها عدد من المحاور منها مفهوم احترام الآخر، أشكال وصور احترام الاخر، الأضرار التي تحدث للأشخاص في حاله عدم احترام لآخرين، وكذلك واجباتنا ودورنا كاشخاص ومجتمع تجاه الآخرين، متطرقاً إلى الدور السلبي الذي تقع فيه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في غرس قيم غير سويه، وتضر بالفرد والمجتمع.

وبعنوان "القيم الأخلاقية المفقودة والتربية السليمة داخل الأسرة"، تم تنفيذ ندوة بمركز شباب نجع هلال بمحافظة أسوان، ألقاها الشيخ عبد الكريم محمد محمود، وتناول فيها كيف حثنا القرآن الكريم على احترام الآخرين وعدم السخرية منهم، وشرح مفهوم القيم الأخلاقية وخصائصها ومصادرها ودور الأسرة والمجتمع في غرس القيم الأخلاقية النبيلة، وكيف حثت الديانات على أهمية التحلي بالصدق، الأمانة، تقبل الآخر، الإحترام، مساعدة الآخرين.

كما تم تنفيذ ندوة بعنوان "إدارة المنزل بأقل التكاليف" بمركز شباب البصالي محافظة أسوان، ألقاها أحمد عبدالحميد عربي، حيث تناول سبل تغيير ثقافة الاستهلاك، وتحديد أولويات الأنفاق الضرورية داخل الأسرة، وتنظيم الاحتياجات والمتطلبات وكيفية إدارة المنزل بأقل التكاليف، وطرق الاستفادة من الوقت في تعلم مهارة أو حرفه جديدة.

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