برلماني يشيد برد وزارة الإسكان والمرافق على طلب قريتى كفر داود والخطاطبة بالسادات

أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان برد وزارة الإسكان والمرافق على الطلب المقدم منه بشأن الموافقة على نهو مشروع الصرف الصحى بقريتى ( كفر داود – الخطاطبة) التابعتين لمركز السادات، مشيراً إلى أنه جاء رد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أنه بالنسبة لمشروع صرف صحى قرى الخطاطبة وكفر داود فإنه تم تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة، وجارى استكمال الأعمال المتبقية وكذلك بالنسبة لمحطة صرف صحى كفر داود شرق جارى استكمال الأعمال المتبقية ومقرر النهو في شهر يونيو 2023.

وأشار النائب أحمد أبو زيد، في بيان له اليوم، إلى أنه بالنسبة لمحطة رفع صرف صحی کفر داود غرب فجاء الرد أنه تم تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة بنسبة ٩٥٪ وجارى استكمال الأعمال المتبقية.

وتم تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وجاري استكمال الأعمال المتبقية، وبالنسبة لمحطة رفع صرف صحى الخطاطبة البلد، تم تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة وجارى استكمال الأعمال المتبقية وتم تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة ۸٥٪ وجارى استكمال الأعمال المتبقية، وكذلك بالنسبة لمحطة رفع صرف صحي الخطاطبة المحطة تم تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة وتنفيذ شبكات الانحدار وجارى استكمال الأعمال المتبقية ومقرر النهو في 9/2023.

يذكر أن النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب سبق وتقدم بطلب إحاطة عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى هاني سويلم، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، وذلك بشأن تقنين أوضاع المباني المقامة على أملاك الدولة بالقرى والنجوع ومدن محافظة المنوفية ومراعاة البعد الاجتماعى والظروف الإنسانية الاعتبار وتاريخ وضع اليد أثناء تقدير السعر لاستقرار أوضاع ملاكها.