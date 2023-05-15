بدء فعاليات الملتقى الثقافي الـ11 ببرنامج "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية بالعريش

يستقبل إقليم القناة وسيناء الثقافى على مدار الأسبوع الجاري قرابة 100 من الشباب والشابات، مع بدء فعاليات الملتقى الثقافي الـ11 من البرنامج الرئاسي "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية وتستمر الفعاليات حتى 20 مايو الحالي.

ويشارك الشباب من محافظات مصر الحدودية، "مرسى مطروح، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومن القاهرة الكبرى، فى شمال سيناء بالعريش".

ويقام الملتقى بقصر ثقافة العريش، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث تقام ورش فنية في عدة مجالات منها ورشة المسرح، ورشة الديكوباج، ورشة الطرق على النحاس، ورشة الخيامية، ورشة أشغال الجلود، ورشة الحلي، كما تتضمن الفعاليات عددا من الزيارات إلى بعض معالم المدينة ومنها "محمية الزرانيق، مصنع زيت الزيتون"، بالإضافة إلى مشاهدة افتتاح العرض الأول للموسم المسرحي بقصر ثقافة العريش.

من جهته، أوضح الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي أن الملتقى تنظمه الإدارة العامة للثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بالتعاون مع، إقليم القناة وسيناء الثقافي، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.

- "أهل مصر" برنامج رئاسي يستهدف تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن

وأشار إلى أن "أهل مصر" برنامج رئاسي يستهدف تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.

وتابع فعاليات الملتقى من إقليم القناة وسيناء الثقافى كل من أحمد رشدي، وشروق سعيد، وأسماء بخيت، ومروة سعد، وهيام مغربي، ودعاء كامل، ومحمد السمان، وطاهر شافع، وإبراهيم الشحات.

جدير بالذكر أن سبق للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة أن نظمت عشرة ملتقيات سابقة لشباب المحافظات الحدودية، بكل من: الأسمرات، أسوان، مطروح، الغردقة، بورسعيد، الوادي الجديد، دمياط الجديدة، توشكى، سيوة، الأقصر.

- أبرز أهداف الملتقى

ويستهدف إقامة الملتقى فى العريش عدة أهداف على رأسها نشر ثقافة الأمن والأمان من شمال سيناء الى شباب المحافظات الحدودية وان يكونوا سفراء عن سيناء فى محافظاتهم، وأن ينقلوا كل ما شاهدوه من مظاهر التنمية الاقتصادية والمجتمعية فى شمال سيناء.

كما يهدف الملتقى في إقامته بسيناء التأكيد على رسالة الأمن الذي استعادته مصر فى سيناء، وأن دماء الشهداء التى سالت على رمال سيناء لم تكن سدى، بل مثل هذه الفعاليات هى من المؤكد خير دليل على الانتصار لهؤلاء الشهداء الابطال .

كما اجتمع الشباب من المحافظات ليلتقطوا صورة تذكارية أمام جدارية الشهداء، فى معنى يؤكد على وحدة الهدف وهو الوطن واستقراره وتواصل العمل والتضحية من أجله.



كما سيلتقى محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة مع الشباب ليتحدث معهم عن مشروعات التنمية القومية في سيناء، يأتى هذا الملتقى انعكاسا لرؤية الدكتورة نيفين الكيلانى، في الاهتمام بالنشء والشباب من حيث تقديم الخدمات الثقافية المتنوعة لهم ودعم روح الابداع لديهم وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن كما يأتى فى اولويات وزارة الثقافة التى تجعل من سيناء مقصدا ثقافيا لكافة محافظات مصر

