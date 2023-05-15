سفير إسبانيا بمصر: الاتحاد الأوروبي يولى اهتمامًا كبيرًا بالطاقة المتجددة

قال ألفارو إيرانثو جوتييريث، سفير إسبانيا بالقاهرة، إننا نعمل بقوة على الجانب المائي كالاستخدام الأمثل للماء وتحليتها وإعادة استخدامها، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يولى اهتمامًا كبيرًا بالطاقة المتجددة وهو ما يعتبر العهد الجديد، وهو ما يساهم في مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف في تصريحات صحفية خلال لقاء بالمركز الثقافي الإسباني «ثربانتس» بالإسكندرية، أن المعهد مؤسسة قومية لتدعيم ونشر اللغة الاسبانية عبر العالم، مشيرًا إلى أن الملايين يتكلمون الإسبانية فهي تعتبر ثاني لغة عالمية بعد اللغة الانجليزية، حيث إذا تعلمت الاسبانية يعتبر نجاح وتطوير وتوسع لمجالك حول العالم، وبالطبع نهتم بتعليم والتعريف باللغة الاسبانية في مصر من خلال معهد « ثربانتس».



وأكد سفير إسبانيا على سعادته بوجوده في مدينة الإسكندرية التي تحظى بأهتمام كبير من إسبانيا، مشيرًا إلي أنه تم عرض فيلم بمعهد «ثربانتس» بالإسكندرية عن الحياة الحضارية، وذلك على هامش اسبوع اوروبا.

فيما أعربت، إنجريد عامر، سفيرة دولة استونيا، عن سعادتها بزيارتها لمصر ومدينة الإسكندرية لأول مرة، مؤكدة على هناك العديد من المنح المائية والامدادات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر.

وكان قد ألتقى سفير إسبانيا محافظ الإسكندرية حيث أكد أن إسبانيا مهتمة بشكل كبير بالتغيرات المناخية وأنها علي اطلاع بالمجهودات التي تقوم بها الحكومه المصريه لمكافحة التغيرات المناخيه والإتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة وأنه مدرك أن هذا التحول سوف يأخد العديد من السنوات .



واستقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، كلاً من سفير دولة إسبانيا ألفارو إيرانثو، وإدواردو سوريانو، والملحق الاقتصادي والتجاري للسفارة، وإنجريد عامر سفيرة دولة إستونيا.

وتم بحث سبل التعاون بين مصر وإسبانيا وإستونيا، خاصة في القصاع الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى مناقشة آليات زيادة التبادل التجاري.

وجاء اللقاء في إطار فعاليات مشروع Sole والتي تأتي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مشاريع الطاقة المتجددة، بحضور ومشاركة السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، والذي يأتي تزامناً مع احتفالية أسبوع أوروبا.