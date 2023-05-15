الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شيرين رضا: "والدى كان بيشوف الفيلم الاستعراضى 15 مرة عشان يتعلم حركة رقص واحدة"

شيرين رضا
شيرين رضا

عرضت قناة "الوثائقية" تقريرًا حول نشأة الفنان الكبير محمود رضا في حي السيدة زينب، وقصة عشقه أفلام هوليوود الاستعراضية.

 

وأشار التقرير إلى أن القاهرة حاضنة للفن وهوليوود الشرق، كما اشتهرت في حقبتي الثلاثينيات والأربعينيات.

 

وفي حي السيدة زينب، قضى الفنان محمود رضا طفولة صاخبة، انبهرت عيناه بأضواء مسارحها المتلئلئة، وتفجرت مواهبه أمام شاشات سينماتها، التي نجحت في اجتذاب أشهر الأفلام العالمية التي غلبت عليها الأفلام الاستعراضية.

 

مساعد الفنان محمود رضا

 

فيما قال الدكتور زكريا عبدالشافي، مساعد الفنان محمود رضا، إن هذه الفترة كانت زاخرة بمجموعة الأفلام الاستعراضية العالمية، وكان دائمًا محمود رضا يذهب إلى السينما، وبعد انتهاء الفيلم كان يسير في شوارع مظلمة ليجرب الحركات الاستعراضية التي رآها في الفيلم، وكانت لديه ذاكرة فوتوغرافية رائعة.

 

نجلة الفنان محمود رضا

 

وقالت الفنانة شيرين رضا، نجلة الفنان محمود رضا: إن والدي كان يرى الفيلم 12 و15 مرة من أجل تعلم خطوة رقص واحدة، لافتة إلى أن عمه علي رضا كان فنانًا بكل المقاييس، وكان ينصح والدها كثيرًا.

نجلة الفنان محمود رضا الفنانة شيرين رضا شيرين رضا الفيلم 15 مرة يتعلم حركة رقص واحدة

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