لأول مرة.. الرئيس الفلسطينى يلقى خطابًا فى نيويورك إحياءً للذكرى الـ75 للنكبة

يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، خطابًا في الفعالية الرسمية التي تنظمها الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك، إحياءً للذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني، لأول مرة منذ عام 1948.

وسيتم إحياء هذه الذكرى، وفقًا للتفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار صدر في 30 نوفمبر الماضي، مع تنظيم حدثين في مقر الأمم المتحدة، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على قرار يدعم إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة، بأغلبية 90 صوتًا مقابل معارضة 30 صوتًا فقط، فيما امتنعت 47 دولة عن التصويت على المبادرة.

ويطلب القرار من شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة تكريس أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع على المستوى الرسمي في قاعة الجمعية العامة، اليوم الإثنين.

وإلى جانب الفعالية الرسمية، سيقام حدث تذكاري خاص وحفلة موسيقية في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف خلق تجربة غنية حول النكبة الفلسطينية.

وزير شئون القدس لـ"الدستور": رغم الألم شعبنا ينهض من الركام لنيل حريته

وفى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أكد وزير شئون القدس فادي الهدمي، أن الشعب الفلسطيني يعيش النكبة كل يوم ويعاني من القهر والظلم.

وأضاف الهدمي، في تصريحات بمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني يعاني من القهر والمعاناة والظلم التاريخي والإنساني المتمثل بالتهجير القسري الأطول في التاريخ وسياسة القتل لإنهاء الوجود الفلسطيني.