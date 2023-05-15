زيلينسكي: سألتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن اليوم

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيلتقي، اليوم، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن، لبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الدعم الجوي، وفقاً لنبأ عاجل نقلته القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، وجه “زيلينسكي”، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الشكر للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس والشعب الألماني على حزمة الدفاع القوية وعلى دورهم القيادي في الدفاع معنا عن أرواح البشر ضد الإرهاب الروسي".

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والشعب الفرنسي بأسره "للدعم العسكري لمقاتلينا، والذي يساعد في محاربة الإرهابيين الروس"، مضيفا "معا نقرب السلام من كل الأوكرانيين والأوروبيين".

ومُنح زيلينسكي والشعب الأوكراني جائزة "شارلمان" الألمانية المرموقة في مدينة آخن، تكريما لجهودهم في وحدة أوروبا، وعلى نحو مفاجئ سافر زيلينسكي بعد ذلك إلى باريس، حيث التقى بماكرون.

وكتب زيلينسكي على تويتر: "كان يوما قويا آخر من أجل دفاعنا ومواقفنا الدولية"، مضيفا أنه سيعود إلى بلاده بقرارات مهمة بشأن أسلحة المقاتلين الأوكرانيين، مضيفا "نحن ممتنون للمجتمع الألماني والأوروبي لتكريم الشعب الأوكراني بجائزة شارلمان الدولية"، موضحا أن هذا اعتراف إضافي بأن الشعب الأوكراني يدافع عن حريته - وحرية أوروبا بأسرها - ويعزز الوحدة الأوروبية".