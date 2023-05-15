اعترافات المتهمة بتعذيب نجل زوجها بسبب الغيرة

أقرت المتهمة بتعذيب نجل زوجها أمام النيابة العامة بالخانكة، بارتكابها جريمة تعذيب الطفل “معاذ .م” ٨ سنوات وذلك بسبب غيرتها الشديدة منه.

وأقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بأنها تزوجت من والد المجنى عليه منذ 5 سنوات، وأنجبت منه بنتين، ومنذ ٤ شهور تقريبا علم زوجها بأن طليقته تعمل فى الغردقة وتترك ابنهما مع والدها فتوجه لمنزلها وأخذ منهم ابنه عنوة.

وأضافت المتهمة: منذ حضور الطفل للسكن معها وزوجها يفضله فى المعاملة ويميزه عنها وعن بناته فى كل متطلباته، وبالنهاية سمعت زوجها وهو يتحدث معه ويطلب منه إقناع والدته للعودة له مرة أخرى ووعده بشراء شقة جديدة لها بأى منطقة تختارها، فجن جنونها والغيرة عمت أعينها وخرجت كل غضبها على المجنى عليه وقامت بتقييده والتعدى عليه بالضرب وحرقه بآلة حادة بمناطق متفرقة من جسده وطلبت منه مغادرة المنزل وعدم العودة مرة أخرى.

وقررت النيابة بإحالة المتهمة لمحكمة الجنايات.

وكانت قد أمرت النيابة بتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة من شخص يتهم فيه زوجته بالتعدى على نجله وتعذيبه وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمة وأقرت بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.