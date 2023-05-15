سفير الاتحاد الأوروبي: مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات.. ونتعاون في كافة المجالات

قال كرستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، إن مصر من أكثر الدول التي تحظى باهتمام كبير من الاتحاد الأوروبي، فهي أول دولة في إفريقيا وثاني دولة على حوض البحر المتوسط في حجم التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مصر لها دور كبير على كافة الأصعدة، في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش زيارته للإسكندرية، أن مصر مثل كل دول العالم تأثرت بسبب فيروس كورونا، وبسبب التضخم، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم وجذب الاستثمارات لمصر.

وأوضح أن حجم الاستثمارات في جميع الجوانب المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر تبلع حاليًا 1.2 بليون يورو تقريبًا، لافتًا إلى أن هذا الرقم في طريقه للزيادة وهناك توسع مستقبلا في الدعم المقدم لمصر بجميع المجالات.

وأكد أن هناك اهتمام كبير من الاتحاد الأوروبي بمشروعات الطاقة المتجددة، حيث سيكون هناك تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مصر أرض خصبة لجميع استثمارات الاتحاد الأوروبي.



وأشار إلى أن أزمة روسيا وأوكرانيا، أسفرت عن مشكلات كبيرة وأصبح الآن يتم البحث عن بديل عن المواد البترولية الروسية، مشيرًا إلى أن مصر سوف يكون لها دور هام جدًا في أن تكون بديلًا جانب صادرات المواد البترولية، حيث إن حجم الصادرات في هذا المجال في مصر ارتفع بنسبة 47٪ وهذا شيئ جيد.

وكان قد أكد «بيرجر» خلال ورشة عمل للتوعية بالمياه للشباب بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه يجب التعامل مع مشاكل المياه بشكل أكثر جدية، ومن الضروري توعية الشباب عن كيفية التعامل مع المياه والحفاظ عليها ورفع درجة الوعي فيما يتعلق بالمياه وتحلية المياه و الدعم والتعاون لإحداث التغيير من أجل مصر.

وأوضح أن هناك تعاون مع مصر في هذا المجال، فهناك أكثر من 50 مليون يورو تنفق في مشاريع المياه في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص فيما يخص معالجة المياه.