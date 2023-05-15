الإثنين 15 مايو 2023
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مصر

"الخشت" يبحث التعاون الأكاديمي والبحثي مع وفد من جامعة جورجيا الأمريكية

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

الخشت: إنشاء درجات علمية مزدوجة والبرامج المشتركة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خاصة في جامعة القاهرة الدولية

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور ريتشارد فيليبد عميد كلية جي ماك روبنسون  للأعمال "J. Mack Robinson College of Business" بجامعة جورجيا الأمريكية والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين في مختلف المجالات العلمية، بحضور الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة، وذلك في إطار حرص الجامعة على التعاون الدولي مع الجامعات العالمية المرموقة.

وتناول اللقاء، بحث سُبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة جورجيا، من خلال فتح مجالات جديدة للتعاون، وإنشاء المزيد منالدرجات العلمية المزدوجة والبرامج المشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خاصة في جامعة القاهرة الدولية التي سيتمافتتاحها قريبًا، وتطوير البرامج القائمة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تستهدف التخصصات البينية والمتكاملة والجديدة التي تواكب الثورة الصناعيةالرابعة والخامسة وتكنولوجيا العصر والذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل وجامعات الجيل الرابع، مشيرًا إلى افتتاح أول كلية لعلوم النانوتكنولوجى للدراسات العليا في مصر والشرق الأوسط، والبدء في إنشاء العديد من الكليات الجديدة بجامعة القاهرة الدولية، منها كلية الطاقةوالطاقة المتجددة وكلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء.

ومن جانبه، أشاد وفد جامعة جورجيا بمكانة جامعة القاهرة وقدرتها في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الطلاب فيما يتعلق بالجوانب العلميةوالبحثية بدرجة عالية من الكفاءة والجودة، معربًا عن رغبته في الاستفادة من تجربة جامعة القاهرة في هذا الشأن، مؤكدا متابعته لأنشطةإدارة جامعة القاهرة من خلال موقعها على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية اللقاء، أهدى وفد جامعة جورجيا للدكتور الخشت مجموعة من المؤلفات والكتب الأمريكية المهمة الصادرة عن جامعة جورجيا.

افتتاحها الاصطناعى البرامج المشتركة البكالوريوس التخصصات التواصل الاجتماعي التعاون الأكاديمي والبحثي

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