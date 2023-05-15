وكيل "تعليم مطروح" يلتقي رئيس جامعة العلمين الدولية لتعزيز التعاون المشترك

زار عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جامعة العلمين الدولية، والتقى الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم النجار أمين عام الجامعة وذلك لمناقشة آليات التعاون المشترك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بفتح آفاق جديدة للتعاون مع منظومة التعليم الجامعي، للاستفادة من الإمكانات العلمية المتاحة بالجامعة وتوافر العديد من الكوادر العلمية والأكاديمية، وذلك بحضور النائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ، وسحر الحناوي مدير إدارة العلمين التعليمية ومسعد بدوي وكيل الإدارة

ونقل وكيل تعليم مطروح لرئيس جامعة العلمين تحيات وتقدير المحافظ، ووزير التربية والتعليم مؤكدا اعتزاز المنظومة التعليمية بالمحافظة بالتعاون المثمر مع صرح علمي جامعي مصري عملاق بما يعود بالنفع علي الطلاب وكافة العناصر البشرية بالقطاع التعليمي مقدما الشكر لجامعة العلمين بعد تنظيم قوافل طبية بمدارس الإدارة التعليمية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

ورحب رئيس الجامعة بوكيل تعليم مطروح والحضور، مؤكدا الاستعداد الكامل من جامعة العلمين لتقديم كافة سبل المساندة للمنظومة التعليمية بمطروح

وناقش وكيل تعليم مطروح مع الدكتور الكردي الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنظيم ورش عمل شاملة تدريبات تكنولوجية، وتنمية مهنية لمعلمي المرحلة الثانوية، كذلك إعداد برامج صيفية لطلاب مدارس العلمين للتدريب على برنامج (IT).

وأكد رئيس الجامعة فى نهاية اللقاء على استعداد الجامعة لتقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التعليم قبل الجامعي بمحافظة مطروح، مشيرا إلى حرص الجامعة على دعم المتفوقين من الطلبة من خلال تقديم عدد من المنح المجانية للدراسة بكافة كليات الاكاديمية.

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية