ارتفاع فى درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من اليوم وحتى السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الإثنين 15 مايو 2023 إلى السبت 20 مايو 2023.

ونوهت الهيئة بأن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة ونشاط رياح على كافة الأنحاء، ويكون الطقس مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافئا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس حسبما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

الإثنين 15 مايو 2023

- تشهد حالة الطقس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الثلاثاء 16 مايو 2023

- تشهد حالة الطقس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 17 مايو 2023

- تشهد حالة الطقس شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 18 مايو والجمعة 19 مايو 2023

- تشهد حالة الطقس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 20 مايو 2023

- تشهد حالة الطقس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.