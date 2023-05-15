العائلة المالكة الأردنية تكشف عن شعار حفل زفاف الأمير حسين

أصدرت العائلة المالكة في الأردن، شعار الزفاف الرسمي لحفلات الزفاف المرتقبة لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله ورجوى السيف في الأول من يونيو.

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف في قصر زهران، حيث تزوج والدا الأمير حسين الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا عام 1993، تلاه حفل استقبال في قصر الحسينية.

ونشر الديوان الملكي الهاشمي، الشعار الرسمي الذي كتب عليه كلمة "نفرح" بالخط العربي، نسخة ثنائية اللغة من الشعار بها الخط العربي إلى جانب كلمات "الزفاف الملكي الأردني" وكذلك اليوم، "1-6-23".

وكتب الديوان الملكي الهاشمي على تويتر: "مع اقتراب موعد زفاف سمو ولي العهد والسيدة رجوى خالد السيف يسعدنا مشاركة الشعار الرسمي احتفاء بهذه المناسبة".



كما تم إصدار نسخة متحركة من الشعار توضح الخط العربي إلى جانب التاريخ وشارة التاج في الأعلى، كما تم إصدار نسخة موسعة من الشعار مع كتابة الكلمات "الاحتفال بالحسين" بالخط العربي وكذلك باللغة الإنجليزية إلى جانب التاريخ.

تم الإعلان عن خطوبة الأمير حسين والسيف في 28 في أغسطس عندما اجتمعت عائلاتهما في منزل عائلة السيف في الرياض.

رجوى السيف هي ابنة رجل الأعمال السعودي خالد السيف، تلقت تعليمها في المملكة العربية السعودية قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة حيث درست الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز.

وقالت الملكة رانيا وهي تشاركها التهاني في ذلك الوقت: "لم أكن أعتقد أنه من الممكن أن أشعر بفرح كبير في قلبي.. تهانينا لأميرنا الأكبر حسين ولعروسه الجميلة رجوى".



