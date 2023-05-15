الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الخير في الطبيعة.. 5 زهور في مصر لها فوائد علاجية

زهور طبيعية
زهور طبيعية

يتم تقدير الزهور لأكثر من مجرد قيمتها الجمالية، في الحقيقة العديد من الأزهار ليست جذابة بصريًا فحسب بل يمكن أن يكون لها أيضًا فوائد طبية، يمكن استخدام بعض الزهور على سبيل المثال لعلاج اضطراب المعدة أو تقليل التوتر أو تخفيف التهاب الحلق.

“الدستور” يرصد في السطور التالية الفوائد العلاجية لبعض الزهور في مصر

الياسمين 
تأتي شعبية شاي الياسمين من أكثر من مجرد نكهته، تمتد آثار الاسترخاء من الياسمين على الجسم إلى الجهاز الهضمي وغيرها، أولئك الذين يعانون من القرحة أو عسر الهضم أو القلق أو الأرق يلجأون أحيانًا إلى الياسمين للراحة، مما يجعل الزهرة واحدة من أكثر المصادر للأغراض الطبية.

الورد
إن التأثيرات المضادة للالتهابات للورود تجعلها مفيدة في علاج كل شيء من الجروح والحروق إلى مشاكل الجهاز الهضمي وآلام العضلات، تعتبر  بتلات الورد مصادر غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة المختلفة، لذا ضع في اعتبارك غلي هذه الزهور في شراب أو صبغة لعلاج البرد أو السعال في المرة القادمة التي تتلقى فيها باقة لا تريد أن تضيع.

اللوتس
لطالما حظيت هذه الأزهار بالتبجيل في كل من الطب الشرقي والغربي لقدرتها على تقليل أعراض مجموعة واسعة من الأمراض من نزلات البرد إلى التهاب الشعب الهوائية، في الوقت الحاضر  يمكن تحويل الزهرة إلى شراب يساعد في السعال بشكل كبير.

الخزامي
تم استخدام زيت اللافندر الأساسي لعدة قرون في العلاج بالروائح بسبب آثاره المهدئة والمخففة للقلق، ومن المثير للاهتمام عند استخدامه موضعياً، زيت اللافندر يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات. 
يمكن أن يساعد اللافندر في العديد من مشاكل الجلد والجسم، بما في ذلك الجروح والحروق وحب الشباب.

عباد الشمس 
تشتهر أزهار عباد الشمس بتصرفاتها المشمسة وقدرتها على تفتيح أي غرفة، ومع ذلك  هل تعلم أن شرب مشروب محضر من عباد الشمس يمكن أن يقلل بشكل كبير من الألم المصاحب للقرحة وتقلصات الدورة الشهرية ومن الممكن أيضًا استخدام السوائل التي تحتوي على عباد الشمس كغرغرة إذا كنت تعاني من التهاب الحلق.

زهور عباد الشمس اللوتس الورد فوائد علاجية

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