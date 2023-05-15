ارتفاع فى الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاعًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ويشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



درجات الحرارة اليوم



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

وكانت الأرصاد الجوية قد اعلنت في وقت سابق انتهاء فصل الشتاء 20 مـارس 2023م الماضي وبدأ فصل الربيع ليستمر من ٢٠ مارس ولمدة: 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.



ويشهد فصل الربيع طقسا يسمي بالاعتدال الربيعي، حيث تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان "23.5" درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونيو "الانقلاب الصيفي" فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

الأرصاد: ارتفاع الحرارة 5 درجات من الغد والقاهرة تسجل 33 درجة الخميس.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الثلاثاء 2 مايو حتى يوم الجمعة المقبل 5 مايو، تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 5 رجات مئوية.