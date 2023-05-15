تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة طفل داخل كشك كهرباء بالعياط

كشف مصدر أمني، أن رجال مباحث العياط يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة طفل لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طفل داخل كشك كهرباء في قرية بالعياط، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة طفل بإحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل تم العثور على جثته داخل كشك كهرباء.



جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.