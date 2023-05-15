"الوثائقية".. محاسن حسن: محمود رضا وفريدة فهمى كسرا قاعدة رقص البنات فى مصر

عرضت قناة "الوثائقية"، فيلمًا وثائقيًا عن الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا الاستعراضية، وكشفت محاسن حسن، من مؤسسي الفرقة، كيف غير الفنان الراحل مفهوم رقص الفتيات.

وقالت خلال الفيلم، إن رقص البنات كان من الأشياء الصعبة وقتها، مشيرة إلى أن والدها كان رجلًا منفتحًا وعاش بالخارج 14 عامًا، ولكنه كان يرى رقص ابنته بمصر مشكلة كبيرة.

وأكدت أن محمود رضا وفريدة فهمي، كسرا هذه النظرة لأن فريدة كان والدها أستاذ جامعي، فكانت هي السبب في كسر القاعدة.

سبب نجاح فرقة رضا

وقال محمود جداوي، أحد مؤسسي فرقة رضا، إنه كان من أسرار نجاح فرقة رضا، أن التسويق للفرقة أنها مكونة من طلبة في الجامعة".

وكشفت شيرين رضا، أن والدها ان من الممكن أن يدخل الفيلم 15 مرة ليتعلم حركة رقص واحدة، ويخرج يقلدها بالشارع، مؤكدة أنه بعد مرور كل هذه السنوات كانت تكتب المهنة في الباسبور راقص في فرقة رضا.